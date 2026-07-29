Milagro en La Guaira: Encontraron con vida a un gato que pasó 34 días bajo los escombros

Este 28 de julio a las 10 de la noche rescatistas que se encontraban en la residencia El Jurel en Playa Grande encontraron con vida a un gato que pasó 34 días bajo los escombros.

Equipo de rescatistas se encontraban realizando maniobras para recuperar los cuerpos de la mamá y el primo de un joven llamado Christian, cuando encontraron al gato con vida dentro de los restos de un apartamento, que presumen pudo haber estado en el piso 10.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que lo encontraron y los trabajos que tuvieron que hacer para poderlo sacar.

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En el rescate participaron voluntarios del grupo Topos USAR BREC México y escaladores de la UCV.

«Lo encontramos atrapado entre un closet y una loza», contó uno de los rescatistas.

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En medio de la emoción hicieron una videollamada con la que presumían que era su dueña y tras reconocer una marca en el ojo del gato puede confirmar de que se trataba de su mascota, llamado Nino.

Posteriormente, lo trasladaron para que recibiera atención especializada por parte de un veterinario antes de entregárselo a su familia.