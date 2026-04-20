¿Por qué los precios son tan altos para viajar de Caracas a Miami? Lo que explicaron dos expertas

Marisela De Loaiza, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV); y Vicky Herrera Díaz, presidenta de la Asociación Venezolana de Viajes y Turismo (AVAVIT) explicaron el por qué son tan altos los precios de los primeros vuelos de American Airlines entre Caracas y Miami y sostuvieron que con el pasar de los meses los costos irán bajando.

Con respecto a la frecuencia de un vuelo diario, Marisela De Loaiza señaló que es «lógico que empiecen así. Están viendo a ver cómo se comporta el mercado».

De igual forma, explicó en una entrevista para Shirley Radio cómo se lleva el tema de los precios de los asientos. «Las tarifas son un tema de oferta y demanda. Si tú ves una tarifa hoy no va a ser la misma que mañana, va a depender de cuánta demanda ha tenido el vuelo y cuántos asientos quedan».

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No obstante, considera que con el pasar de los meses los precios tenderán a bajar. «Ahorita hay que ver cuando las aerolíneas venezolanas ya arreglen sus alternativas directas. He visto que Laser y Avior han anunciado vuelos directos, me imagino que con aviones de otras líneas aéreas por los momentos. Ellos van a tender a bajar un poco la tarifa y entonces ahí los pasajeros tomarán su decisión».

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HAY MUCHA DEMANDA

Al tratarse de un avión pequeño que hace un solo vuelo diario, Vicky Herrera Díaz explicó que hay muchísima demanda en este inicio de operaciones «lo que tiene que ver con los costos».

«Hay que esperar que esto se estabilice, que vengan otras frecuencias que también están solicitando los permisos. Todo esto se toma algo de tiempo, pero lo importante es que ya están en sistema y hemos iniciado toda esta operación de comercialización que sabemos que va a estar muy bien», comentó.

La experta coincidió en que los precios irán bajando con el pasar del tiempo. «Los precios irán mejorando en la medida en que se vaya movilizando el mercado y en la medida en que se agreguen más asientos a esta ruta».