¿Planeas viajar a Choroní? Lo que debes saber de la carretera tras deslizamiento de tierra

La alcaldía de Girardot anunció que tras el «cierre total» de la carretera de Choroní debido a un deslizamiento de tierra, la vía ya se encuentra completamente despejada.

«Ya se encuentra totalmente despejada la vía hacia nuestra parroquia costera, luego de las labores de retiro de rocas y sedientos con maquinaria amarilla durante la mañana de este lunes, 31 de agosto», informaron a través de una publicación divulgada en redes sociales

Cabe destacar que la vía estuvo completamente cerrada desde horas de la mañana, debido al deslizamiento de tierra y la presencia de maquinaria pesada.

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En la operación también participaron funcionarios de Protección Civil, quienes se desplegaron en la zona para ayudar en las labores de evaluación y despeje.

En las fotos compartidas por la alcaldía se puede ver la vía completamente despejada, así como la maquinaria pesada retirándose del lugar luego de haber quitado la tierra y rocas que cayeron sobre el pavimento.