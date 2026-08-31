Advierten sobre situación del sistema eléctrico: «Solo el 21% de las termoeléctricas están funcionando»

El ingeniero civil Roberto Vernet advirtió sobre el crítico estado de vulnerabilidad en el que se encuentra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras una inspección técnica realizada en la localidad de San Jerónimo, estado Guárico.

Incluso sostuvo que esta zona es el lugar más importante de la transmisión eléctrica que tiene Venezuela. «Acá viene la energía eléctrica del Guri hacia el centro del país, occidente y centro-occidente», dijo.

En ese sentido, señaló que la falta de mantenimiento y la inoperatividad del parque termoeléctrico son los factores clave detrás de los recurrentes apagones en el país.

Vernet explicó que lo que ocurre en estos momentos es una dependencia de la generación hidroeléctrica del Guri, ya que el respaldo térmico regional está prácticamente paralizado: «Lo demás se tiene que generar en el sitio con las termoeléctricas, pero las termoeléctricas no están funcionando. Solamente un 21% de las termoeléctricas instaladas en el país», acotó.

Asimismo, señaló que los problemas del SEN no se limitan al transporte de energía, sino que se extienden a toda la infraestructura de distribución urbana y regional.

«Prácticamente, todas las subestaciones tienen problemas también de mantenimiento y de equipos deteriorados. Por eso es que este fin de semana cuatro estados estuvieron sin electricidad. Falta no solo de transmisión, sino de distribución y problemas graves», expresó.

Ante esto, Roberto Vernet apuntó que para solventar la contingencia y evitar mayores colapsos en el suministro eléctrico nacional, se debe priorizar la recuperación de la capacidad de generación térmica instalada y la rehabilitación integral de las subestaciones.

«Eso es lo que hace falta en este momento, reparar o poner a funcionar las termoeléctricas o poner otras, y resolver el tema de distribución», concluyó.