Piden insumos para damnificados reubicados en el Nuevo Circo de Caracas

El periodista y activista por los derechos humanos, Carlos Julio Rojas, hizo un llamado para que la población apoye con insumos a los damnificados que generaron los terremotos del 24 de junio, en varios edificios de la capital y los cuales fueron trasladados provisionalmente al Nuevo Circo de Caracas.

En un video, publicado en sus redes sociales, el comunicador mostró el deterioro de esas viviendas como consecuencia de los sismos.

Se puede apreciar el desprendimiento de la mampostería, pero también daños estructurales graves que ocasionaron que los recintos se desalojaran.

Dijo que los propios vecinos fueron quienes decidieron desalojar los edificios, ante los daños sufridos por las estructuras.

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Carlos Julio Rojas informó que son más de 700 familias las que ahora se refugian en el Nuevo Circo.

Denunció que esos conjuntos residenciales no son los únicos afectados, pues en la ciudad hay otros que también han sufrido los embates por los terremotos.

El activista hizo un llamado “al pueblo de Caracas a llevar insumos, ya que quedaron sin nada. Sin duda estos han sido de los terremotos más devastadores vividos en nuestra patria”, sentenció.