Habitantes de zona afectada de La Guaira denunciaron que a más de cuatro días de los terremotos no ha llegado la ayuda

Habitantes del sector Belo Horizonte, en La Guaira, denunciaron que a más de cuatro días de los terremotos del 24 de junio, al lugar no llega ayuda de ningún tipo. Sobre todo de maquinarias para remover los escombros.

A través de las redes sociales, una vecina de Belo Horizonte dijo que las personas que sacaron de entre los restos de los edificios derrumbados es porque sus propios familiares lo han hecho.

En el video que acompaña el post, se pueden apreciar los edificios derrumbados.

La situación de Belo Horizonte se repite en varias comunidades de La Guaira. No llegan los equipos de rescate, a pesar de que el gobierno cuenta por miles los rescatistas nacionales e internacionales que están trabajando en la entidad.

La persona que narra lo que está pasando dijo que en su caso no pudieron sacar a sus seres queridos atrapados entre los restos. Entre llanto, dijo que no son de allí y no conocen a nadie.

De esta manera, la persona que hizo la denuncia desmintió que al lugar llegó la maquinaria pesada.

En casos similares, los afectados denunciaron que las maquinarias que son privadas no se mueven sin autorización.