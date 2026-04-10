Piden a comerciantes que «mantengan los precios» de cara al 1 de mayo: empleados públicos están preocupados

El presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, manifestó su preocupación por una posible «especulación» de precios, luego de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, anunció un aumento del ingreso de los trabajadores.

Rodríguez afirmó que se haría un aumento «responsable» del ingreso, sin dar más detalles. Apenas un día después, Suárez pidió que no se genere un clima de «especulación» en los locales comerciales del país.

«Ese es un llamado responsable que hacemos de que se mantengan los precios, que no se esté creando una especie de especulación alrededor del anuncio, eso es muy importante controlarlo», dijo en una entrevista en el programa Dos más Dos.

Igualmente, Suárez defendió la propuesta de incrementos salariales progresivos, mientras que el Estado busca aumentar sus fondos. «Puede acordarse también previamente una parte bono, una parte salario y vas incrementando», añadió.

«Estableciendo tiempos, eso ya se hizo en el pasado y fue muy fructífero, esa parte de bono que se convierta a salario cada tres meses, cada dos meses y puedes establecer montos y la gente sabe a qué atenerse», acotó.

SUÁREZ SEÑALA AL OIT

La mandataria encargada también ordenó crear una comisión para evaluar las posibles mejoras salariales. Para Suárez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debe permanecer como interlocutor en estos diálogos.

«En la reforma todas las partes tendrán que aportar y llevar un pedacito de esa carga, tanto el gobierno como los empleadores y los propios trabajadores», acotó Suárez. No obstante, lamentó estas conversaciones no han comenzado.

Hasta el momento, Rodríguez y sus voceros no han aclarado a cuánto se aumentará el ingreso. Mientras tanto, sindicatos y gremios protestaron este jueves en el centro de Caracas para exigir mejoras salariales.