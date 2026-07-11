«Perdón por no cumplir mi promesa»: Así anunció el pediatra Lenin Peña el hallazgo sin vida de su novio, el modelo Yordy Paredes

El médico pediatra, Lenin Peña, llegó este sábado finalmente hasta donde estaba el cuerpo, lamentablemente sin vida, de su novio Yordy Paredes, después de 17 días de intensa búsqueda.

«Te encontré amor. Te estás llevando mi alma contigo, perdón por no cumplir mi promesa de protegerte siempre. Perdóname amor, mi amor bonito, el amor de mi vida», escribió Peña la mañana de este 11 de julio en su cuenta de Instagram, acompañado de varios emojis de corazones rotos.

Durante la noche del viernes, quien también fuese el ganador del Mister Universo Venezuela 2025, reportó en redes que ya «habían entrado a la sala» y poco después publicó que faltaba «poquito para llegar a ti amor, tienes mi corazón y alma, no valdría nada sin ti amor. Sé fuerte por los dos mi cosito».

Paredes había quedado atrapado en un edificio de las Residencias Caribe en la zona de Tanaguarena, que colapsó el 24 de junio por los dos sismos que sacudieron al país y afectaron gravemente a La Guaira.

BÚSQUEDA SIN DESCANSO SE VIRALIZÓ EN LAS RRSS

Peña no dejó de buscar a su novio y a través de Instagram informó sobre los avances de la búsqueda, además iba explicando los obstáculos que impedían llegar a la zona donde estaba su apartamento.

El pediatra, diariamente, publicaba mensajes, fotografías y videos de Yordy en las que se les veía muy enamorados y los acompañaba con mensaje de esperanza, pues conservó la fe de encontrarlo con vida hasta el último minuto.

La tarde del 4 de julio, una voluntaria rescatista que se hace llamar en Instagram ‘Minemilagros’ reportó que habían encontrado al novio de Lenin y estaban trabajando para recuperar. Sin embargo, el modelo desmintió la información días después y finalmente la mañana de este sábado 11 confirmó que su pareja ya fue encontrada.