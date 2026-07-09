EN VIDEO: Principales medios de comunicación en Colombia iniciaron campaña para que no cesen donaciones a Venezuela

Los principales medios de comunicación en Colombia se sumaron para el lanzamiento de una campaña que tiene como objetivo no dejar de atender la emergencia que se vive en Venezuela luego de los devastadores terremotos del 24 de junio.

«La idea es que no dejemos de hacer donaciones para ayudar a reconstruir al vecino país. A partir de este momento, y con mucho orgullo, lanzamos una iniciativa que pocas veces se ve, y que nos llena de enorme satisfacción», indicó Noticias Caracol en nombre de todos los medios que se han sumado a esta iniciativa cuya lista incluye a:

Noticias RCN

Blu Radio

Caracol Radio

La FM, El Tiempo

El Espectador

La República

El Colombiano

El Heraldo

El País de Cali

CityTV

Noticias Caracol

Dichos medios están instando a los ciudadanos a donar en la Cruz Roja Colombiana y el Banco de Alimentos.

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#TodosPorVenezuela | Los principales medios de comunicación del país sumamos esfuerzos desde hoy para impulsar a los colombianos a no dejar de tender la mano a nuestros hermanos venezolanos. La idea es que no dejemos de hacer donaciones para ayudar a reconstruir al vecino país.… pic.twitter.com/s0Ib1WXjff — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 9, 2026

«Los medios de comunicación tenemos una misión fundamental: informar lo que pasa, ser los notarios de nuestra realidad para que nuestras audiencias estén informadas. Pero más allá de nuestra razón de ser, que es ejercer el periodismo, también tenemos otra gran misión y es la de crear conciencia para generar acciones que beneficien a esa sociedad», acotó.

«La enorme y catastrófica tragedia que vive Venezuela, por cuenta de dos terremotos, es uno de esos momentos en los que, como medios, tenemos la obligación de llamar a la solidaridad. Más que informar sobre la tragedia, a Venezuela hay que tenderle la mano», concluyó.