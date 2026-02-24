Paso a paso: Este es el proceso para solicitar amnistía

El diputado Alexis Algarra Suárez detalló este lunes el proceso que deben seguir las personas que busquen obtener la libertad plena, en el marco de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Algarra difundió en su cuenta de Instagram una infografía aclarando cada uno de los pasos. «Esta guía detalla las etapas críticas para solicitar la evaluación judicial bajo la Ley de Amnistía», precisó el diputado del Grupo Parlamentario Libertad.

1. Defensa: los posibles beneficiados deberán designar a un abogado, tanto público como privado. Igualmente, si se encuentra fuera del país, tiene que brindar un poder simple para que sea representado ante los tribunales.

2. Presentación: el abogado deberá entregar la solicitud formal de amnistía ante el tribunal encargado del caso. Podrán participar quienes estén «vinculados a hechos contemplados dentro de la Ley».

3. Evaluación: el tribunal cuenta con un plazo de 15 días continuos para evaluar el expediente y determinar si forma parte de la amnistía.

4. Respuesta: en caso de que la solicitud reciba el visto bueno, será beneficiado por la Ley de Amnistía. En caso contrario, cada ciudadano tiene derecho a la apelación ante un ente superior.

5. Comisión de Seguimiento: este organismo parlamentario podrá evaluar los casos que no estén incluidos explícitamente en la Ley de Amnistía. Podrá emitir recomendaciones a la justicia tras analizar el expediente.

CASOS DE LA AMNISTÍA

Por otra parte, el diputado Roy Daza, miembro de la Comisión Especial de Seguimiento, reveló detalles sobre los avances de la amnistía. Hasta este lunes, la justicia recibió 3.091 solicitudes para que sea aplicada la ley.

«Los beneficiados son 85 privados de libertad y con medidas cautelares 2.021, pero 987 están en proceso de verificación», detalló Daza en una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio.

Activistas y ONG confirmaron decenas de liberaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía. Sin embargo, Foro Penal advirtió que unos 232 presos políticos no se verían beneficiados por la legislación y pidió que la Asamblea Nacional evalúe dichos casos.