VIDEOS: Confirman 30 excarcelados en El Rodeo I, entre ellos cadetes acusados de «jugar Call Of Duty»

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
4 Min de Lectura
Las autoridades excarcelaron este lunes a los 11 cadetes que estaban detenidos en el Internado Judicial Rodeo I, más conocido como cárcel del Rodeo, por, presuntamente, jugar al popular videojuego Call of Duty.

El caso de los cadetes tomó visibilidad en los últimos días tras la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Este lunes, los 11 jóvenes fueron excarcelados junto a otros presos políticos en el Rodeo.

La periodista Maryorin Méndez difundió en su cuenta de Instagram varios videos de las excarcelaciones. En una de las imágenes se puede ver al grupo de cadetes a las afueras de la cárcel disfrutando de sus primeros minutos de libertad.


«Por primera vez en la historia republicana, cadetes de la Academia Militar presos», dijo uno de los cadetes. «En 1958, el presidente Marcos Pérez Jiménez rechazó el golpe de Estado y se fue del país porque se negó alzar las armas contra los cadetes», acotó.

«Todo nuestro proceso fue violado. Si hubiéramos hecho algo, yo hubiera entendido, pero es gente inocente que no tiene nada que ver. Acusándome a mí de tener un movimiento militar en la Academia», acotó.


Luis Manuel Vieira, padre de uno de los cadetes, denunció el domingo el caso ante el Foro Penal. El hombre aseguró que su hijo, junto a otros jóvenes, fueron privados de libertad por estar jugando Call of Duty.

EXCARCELADOS EN EL RODEO

Los cadetes no fueron los únicos excarcelados en la cárcel del Rodeo. Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, confirmó que más de 30 personas fueron liberadas al final de la tarde de este 23 de febrero.


Aunque las excarcelaciones se dieron tras la aprobación de la Ley de Amnistía, se desconoce si los cadetes y demás presos fueron beneficiados por esta legislación o si recibieron alguna clase de medida cautelar.

Este mismo lunes, la ONG Foro Penal advirtió que unos 232 presos políticos no se verían beneficiados por la Ley de Amnistía. En tal sentido, enviaron a la Asamblea Nacional una solicitud para evaluar estos casos.

