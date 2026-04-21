Paro nacional de 24 horas: La nueva convocatoria de los profesores universitarios

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) convocó a un paro nacional de 24 horas para el miércoles, 22 de abril, insistiendo en las exigencias de mejoras salariales.

El organismo publicó este martes en sus redes sociales un comunicado anunciando el paro. Luego de que profesores de distintas universidades llamaran a esta medida, la Fapuv se sumó a la convocatoria para este miércoles.

«Asambleas de profesores e intergremiales, ruedas de prensa, recorridos internos y concentraciones son algunas de las actividades que nuestras asociaciones vienen anunciando para acompañar al paro nacional», indicó el Fapuv.

Los profesores denunciaron que, a pesar de las distancias peticiones, «no hay respuesta oficial a las justas demandas por la salarización de las remuneraciones, aumento significativo y suficiente de los salarios», entre otras.

La FAPUV también recordó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha respondido a la demanda introducida el pasado 2 de febrero por decanos de distintas universidades por «omisión constitucional luego de cuatro años sin ajustes en el salario mínimo».

EXIGENCIAS DE LA FAPUV

Una vez confirmó el llamado a paro, la Fapuv responsabilizó al Estado por la situación actual. «Ha destruido los salarios, ahorros, prestaciones, seguridad social, pensiones y jubilaciones de los universitarios y está volviendo insostenibles las universidades», acotó.

En tal sentido, la Fapuv insistió en la demanda de un «salario digno» y la «salarización de los bonos». Asimismo, pidió restituir los «acuerdos federativos» y una «negociación colectiva de las condiciones de trabajo y remuneración».

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Igualmente, exigió la «restitución efectiva» de la «autonomía financiera y administrativa» y de la «democracia universitaria». También exigió «incorporar el soporte técnico y científico de la universidad, como pilar para una transición democrática».

La Federación Venezolana de Maestros se sumó al llamado y convocó a asambleas generales para este miércoles. Las exigencias, al igual que el Fapuv, son «salarios y pensiones dignas».