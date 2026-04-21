El «encuentro estratégico» que sostuvieron el Ministerio del Trabajo y la OIT de cara al 1May

El Ministerio del Trabajo sostuvo una reunión con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en vísperas del incremento «responsable» del ingreso anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para el 1 de mayo.

La cartera ministerial informó en sus redes sociales sobre la reunión con el OIT. El «encuentro estratégico» se llevó a cabo «para coordinar el V Foro de Diálogo Social en Caracas».

«El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con el sector laboral, manteniendo espacios abiertos de interlocución para el bienestar de los trabajadores», acotó el Ministerio.

Igualmente, las autoridades aclararon que estas conversaciones buscan allanar el camino hacia una nueva reunión de alto nivel con la Dirección General del OIT. Sin embargo, no aclaró si esta reunión se dará antes del 1 de mayo, Día del Trabajador.

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OIT ASISTIRA AL DIÁLOGO

Con esta reunión se concretó la asistencia del OIT al Foro de Diálogo Social, que se llevará a cabo en Caracas el 28 y 29 de abril. El encuentro se celebrará unos días antes de que se dé el aumento prometido por la mandataria encargada.

De acuerdo al medio Bitácora Económica, el OIT estará acompañando a las organizaciones sindicales del país, como la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST).

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Además de los sindicatos y la OIT, también participarán la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) y Federación de Cámaras y Empresas (Fedeindustria).

Las autoridades todavía no han aclarado si se aumentará sobre el ingreso o el salario, a la vez que tampoco hay detalles sobre el monto del incremento. En el marco del Foro, se discutirán estos temas y los convenios con los trabajadores.