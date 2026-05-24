OVP denunció que reclusos tomaron el Internado Judicial de Barinas, hay varios heridos

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denunció, a través de sus redes sociales que los reclusos del Internado Judicial de Barinas (Injuba), tomaron el penal, luego de que los custodio reprimieron una protesta pacífica.

“En varios videos que hacen llegar a @oveprisiones se observa a gran parte de la población reclusa del Internado Judicial de Barinas (Injuba) sobre el techo de las torres, algunos han quemado colchonetas”, publicó el OVP en su cuenta en X (Twitter).

Destacó la ONG, según versiones recabadas por sus fuentes, que los internos manifestaban para exigir el respeto a sus derechos y la destitución del director.

“Dentro de sus exigencias destaca la destitución de Elvis Macuare Guerrero, recién nombrado director del penal, a quien señalan de presuntamente someterlos a requisas violentas, aislamientos y torturas”, publicó el OVP.

La organización indicó que “los internos aseguran que estaban manifestando pacíficamente, cuando el personal de custodia acompañado por el nuevo director supuestamente disparo en contra de los privados de libertad y hay algunos heridos”.

Debido a esta situación, los familiares de los reclusos se han apostado a las afueras del penal, a la espera de información sobre sus seres queridos.

“En las afueras de Injuba se encuentran familiares de los internos sumamente preocupados por la situación. Relatan que ante los constantes maltratos la población reclusa decidió protestar”, resaltó el observatorio.

Alertó que las familias “temen por lo que pueda ocurrir con cada uno de los reos, no quieren que se registre una masacre”.

La ONG anunció que se mantiene “monitoreando la situación”, además de que están “documentando los hechos e informando al Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos”.