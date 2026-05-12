Al menos 15 presos han muerto desde abril, OVP denunció nueva víctima en Lara

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de un privado de libertad en el estado Lara y alertó que al menos 15 presos han fallecido en las cárceles del país entre abril y los primeros días de mayo.

La ONG informó este martes de la muerte de Willian Jonás Colina Delgado, de 59 años, en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara. Según el OVP, se trata del tercer privado de libertad que fallece en esta cárcel durante mayo.

«Willian padecía de tuberculosis, una enfermedad tratable y curable que en estos tiempos no debería matar a ninguna persona, pero en las cárceles venezolanas sí lo hace», indicó el OVP en su cuenta de Twitter (X).

El OVP alertó que «el Estado venezolano no atiende debidamente a sus privados de libertad». «Ha fallado sistemáticamente en su obligación de suministrar tratamientos médicos adecuados y oportunos», añadió.

OVP ALERTA DE 15 MUERTOS

Tras el anuncio de la muerte de Leonel Enrique Rodríguez Ramos, también en la Comunidad Penitenciaria Fénix, y el exconcejal José García, en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, ya serían 15 los presos muertos en las últimas semanas.

«Desde el OVP hemos documentado cada una de estas muertes bajo custodia del Estado, y que con el deceso de Willian se eleva a 15 el número de fallecidos registrados entre el mes de abril y los primeros días del mes de mayo», aseveró.

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Willian Jonás Colina Delgado, de 59 años de edad, es el tercer privado de libertad que fallece en este mes de mayo en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara. Willian padecía de tuberculosis, una enfermedad tratable y curable que en estos tiempos no debería matar a ninguna… pic.twitter.com/XfvdJ01i9H — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 12, 2026



El OVP aseveró que las cárceles viven un «hacinamiento crítico», lo que crea un «caldo de cultivo para la propagación de enfermedades». A esto se sumará que el Ministerio de Servicios Penitenciarios «no adoptar las medidas necesarias».

Durante las últimas semanas, el OVP y medios de comunicación han alertado de la muerte de varios presos. El caso más notable fue un presunto motín que dejó cinco fallecidos en la cárcel de Yare III.