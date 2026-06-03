ONG Justicia, Encuentro y Perdón respondió a Marco Rubio: «El cierre de El Helicoide no se ha ejecutado»

La ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEPVzla) reaccionó este martes, 2 de junio, a las recientes declaraciones del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien aseguró que El Helicoide —sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y catalogado como un «centro de tortura»— fue cerrado tras la captura de Nicolás Maduro.

«A la comunidad nacional e internacional: Es necesario señalar que el cierre de El Helicoide no se ha ejecutado», señaló la organización a través de un comunicado difundido en su cuenta de la red social X.

«Si bien existió un anuncio oficial por parte de las autoridades tras los eventos del 3 de enero de 2026, los registros actualizados de nuestra organización confirman que al menos 25 presos políticos permanecen recluidos en estas instalaciones», se apuntó en el texto.

Y se enfatizó: «Comprendemos que las declaraciones internacionales se basan en los compromisos e informaciones institucionales previas, pero la realidad de los derechos humanos exige contrastar los anuncios con la situación de las personas afectadas. Detrás de cada cifra hay familias que hoy siguen esperando respuesta. Por ello, no es posible considerar clausurado un espacio mientras existan ciudadanos privados de libertad en su interior».

Por tanto, desde JEPVlza se exhortó «a la comunidad internacional y organismos multilaterales a mantener el seguimiento del caso bajo un criterio de verificación de hechos».

Asimismo, solicitaron «transparencia sobre el estatus real del recinto». También atención prioritaria a «la situación jurídica de las 25 personas que aún se encuentran bajo su custodia».

#URGENTE A la comunidad nacional e internacional: Es necesario señalar que el cierre de El Helicoide no se ha ejecutado. Si bien existió un anuncio oficial por parte de las autoridades tras los eventos del 3 de enero de 2026, los registros actualizados de nuestra organización… — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) June 2, 2026

¿QUÉ DIJO MARCO RUBIO?

El comunicado de JEPVlza respondió a las declaraciones de Rubio, emitidas durante su comparecencia de este martes en el Senado de Estados Unidos.

En relación con los presos políticos en Venezuela, el secretario de Estado destacó el «cierre» de El Helicoide. Además, describió el centro de reclusión como «instalación emblemática de la represión política» en el país.

«Has visto reformas. Por ejemplo, la infame prisión del Helicoide ha sido cerrada. Todavía tienes alrededor de 400 y algo de presos políticos. Pero muchos otros han sido liberados, incluyendo muchos de alto perfil», señaló Rubio.