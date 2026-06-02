Petróleo, elecciones y presos políticos: Marco Rubio habló de la situación en Venezuela tras cinco meses del 3Ene

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, destacó los avances que se han registrado en Venezuela tras los hechos ocurridos el pasado 3 de enero con la detención de Nicolás Maduro.

«Han pasado cinco meses y creo que Venezuela está en un mejor lugar hoy y en una mejor trayectoria que hace cinco meses. Ahora está donde debe estar», dijo Rubio durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos.

«¿Está donde debe terminar finalmente? La respuesta es, por supuesto que no. En última instancia, para una verdadera transición tienen que tener elecciones multipartidistas, libres y justas. Pero las condiciones para elecciones libres y justas son las siguientes: En primer lugar, tiene que haber medios de comunicación libres y abiertos. Los partidos políticos tienen que tener el espacio y el tiempo para organizarse. El CNE tiene que ser reformado para que tenga miembros que realmente cuenten el voto con precisión. Tienen que haber ciertas condiciones establecidas», explicó.

SECRETARY RUBIO: Venezuela is on a trajectory that is a very positive one, if it continues, and it has to continue. pic.twitter.com/MBBtEA8jdZ — Department of State (@StateDept) June 2, 2026

Asimismo, señaló que han tenido grandes avances. «No te digo que eso será dentro de cinco años, pero ya han pasado cinco meses, así que quiero ser relativo a esa expectativa. Por primera vez, desde la era pre-Chávez la riqueza petrolera del país no está siendo robada. La riqueza petrolera del país va directamente a pagar a los funcionarios públicos, comprar equipo médico auditado por KPMG. Eso es un avance significativo, no es una situación permanente, pero es muy valioso hoy».

«Has visto reformas, has visto, por ejemplo, la infame prisión del Helicoide ha sido cerrada. Todavía tienes alrededor de 400 y algo de presos políticos, pero has tenido muchos otros que han sido liberados, incluyendo muchos de alto perfil», acotó.

Además, destacó los cambios que ha habido durante la administración de Delcy Rodríguez. «Has visto una reforma sistemática en individuos involucrados en su gobierno, reemplazados por gente nueva. A algunos no los conocemos bien, a otros los conocemos un poco, pero ciertamente mejores que las personas a quienes reemplazaron antes».

«Han visto un nivel de cooperación en un par de temas que en realidad no puedo discutir en este contexto, pero con mucho gusto hablaré con ustedes en el lugar apropiado. Creo que eso ha sido positivo», concluyó Rubio.