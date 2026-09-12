VIDEO: Denuncian desaparición del activista Óscar Morales tras participar en movilización hacia Miraflores

El activista social Óscar Morales López, de 56 años de edad, se encuentra desaparecido desde este sábado después de que, según su hija y distintas ONG, hombres armados lo interceptaran en el centro de Caracas un día después de participar en una movilización hacia el Palacio de Miraflores.

Itani Morales, hija del activista, aseguró en un video que los individuos que viajaban en un vehículo blanco sin placas lo abordaron y se lo llevaron. «Temo muchísimo por su integridad. Hasta ahora no sabemos nada de su paradero», alertó.

En ese sentido, responsabilizó al gobierno de Delcy Rodríguez «por cualquier cosa que le pase a mi papá».

Por su parte, el Comité por la Libertad de Presos Políticos, indicó que el hecho ocurrió en la intersección de la esquina Socarrás a Puente Yánez, frente al edificio Doral, en la parroquia La Candelaria. Transeúntes del sector señalaron que los sujetos que lo abordaron se desplazaban en un vehículo modelo Jeep.

La hija de Oscar José Morales denuncia el secuestro de su padre y responsabiliza al régimen de Delcy Rodríguez por «cualquier cosa que le pase». pic.twitter.com/Uhmtt2NJIZ — Nelson Piñero (@nelsonpvzla2) September 12, 2026

La organización no gubernamental vinculó este procedimiento con la presencia de Morales en la concentración de familiares de presos políticos realizada el viernes 11 de septiembre en la plaza O’Leary.

Durante esa jornada, los manifestantes solicitaron a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, la excarcelación de más detenidos, además de exigir investigaciones formales sobre denuncias de vulneración a los derechos fundamentales.

Desde Clippve detallaron que en esa manifestación Morales pintó consignas en el pavimento y portó pancartas con mensajes dirigidos a Diosdado Cabello, así como alusiones a las políticas del mandatario estadounidense Donald Trump.

Asimismo, la ONG advirtió que la detención sin identificación previa ni orden judicial vulnera el marco legal venezolano y se enmarca en un patrón de desaparición forzada que afecta a diversos voceros sociales en el país.

«Exigimos fe de vida de Óscar Morales López e información precisa sobre su paradero», demandó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.