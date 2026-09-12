Más 35 presos políticos se encuentran en «condiciones críticas» y vendrán nuevas acciones, dijo Andreina Baduel

Más de 35 presos políticos en Venezuela se encuentran en condiciones críticas de salud y podrían morir si no reciben atención médica oportuna, denunció este viernes, 11 de septiembre, Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

Baduel explicó durante una entrevista con el canal privado Venevisión que, aunque el organismo considera prioritaria la situación de todos los detenidos, existe un orden de urgencia centrado en los enfermos, las mujeres y los adultos mayores, un grupo dentro del cual se encuentra su propio hermano.

«Para nosotros todos son prioridad; sin embargo, si nos preguntan el orden de las prioridades, serían los enfermos, las mujeres y la tercera edad. 37 presos políticos están en condiciones críticas de salud, y si no son atendidos oportunamente, pueden morir en prisión. Entre ellos está mi hermano, así como murió mi papá en la cárcel, y hasta la fecha ni siquiera hay una investigación independiente que permita conocer los resultados y las respuestas sobre su deceso bajo custodia del Estado venezolano», señaló, tras destacar que son al menos 400 las personas encarceladas por razones políticas según el conteo del comité que integra.

Asimismo, responsabilizó al Estado venezolano de la falta de avances en la situación de los presos políticos, luego de que una comisión de la Presidencia incumpliera un compromiso de reunión con los familiares.

«La realidad, es que el Estado venezolano no tiene una voluntad política de que se harán las cosas de manera distinta. Porque si así fuera, no nos hubiesen engañado una vez más diciéndonos que nos iban a recibir en una comisión del Despacho de la Presidencia. Y, aún no conformes con ello, no solamente no nos recibió esta comisión, sino que además el trato que nos dieron fue un trato inhumano, descortés y poco empático frente a tanto dolor que enfrentamos las víctimas venezolanas», denunció.

LE RECIBIERON LA CORRESPONDENCIA

Pese a la negativa de la reunión, Baduel relató que lograron entregar una correspondencia en el Palacio de Miraflores, aunque calificó de irrespetuosa la manera en que fue recibida.

«Sí, nos recibieron la correspondencia en el Palacio de Miraflores. Una señora que ni siquiera se identificó fue quien nos recibió el documento. Casi como si nos estuviera haciendo un favor y no cumpliendo con su deber. No nos dio detalle ni de su nombre, ni de una respuesta, ni de a quién le iban a hacer llegar esto. Fue, en definitiva, un trato cruel e inhumano con personas que ya traemos mucho dolor y mucho sufrimiento de por medio», explicó.

RUTA «LAS RESPUESTAS PENDIENTES»

Baduel también detalló en qué consiste la ruta de exigencias que se emprendió esta semana ante distintas instituciones del Estado. Todo, en medio de la preocupación por la salud de los presos políticos.

«Sí, esta semana estábamos en el marco de la ruta ‘Las respuestas pendientes’. Hoy fue su tercera parada. Como bien mencionas, el lunes estuvimos en la Defensoría, el miércoles en la Fiscalía, hoy en Miraflores. Y concluye el domingo con una gran vigilia para exigir la libertad de todos los presos políticos. Lo que buscamos son hechos concretos, porque, lamentablemente, el tiempo sigue demostrando que persisten las violaciones de derechos humanos, que continúa el trato cruel en las distintas cárceles del país, y que en medio de ello está en juego la vida de los nuestros. Somos más de 400 familias que seguimos esperando y, a su vez, viendo con preocupación cómo la vida de los nuestros se consume por no recibir atención médica», manifestó.

«Cerramos esta jornada, esta ruta, el domingo con la vigilia, pero ese mismo día vamos a anunciar otra agenda al país para seguir visibilizando que, lamentablemente, mes a mes se siguen violando derechos humanos, cometiendo crímenes de lesa humanidad, y que sigue habiendo presos políticos y personas detenidas arbitrariamente solo por pensar distinto», agregó.

PIDE LIBERTAD PLENA

La activista insistió en que las liberaciones que ha realizado el Gobierno hasta ahora no representan una solución real. Pues los excarcelados quedan sujetos a medidas restrictivas, y reiteró el reclamo central del Clippve.

«El Estado venezolano tiene perfectamente claro que los presos políticos son sus fichas de negociación y de cambio. Y, por tanto, estas liberaciones han sido selectivas, pero no de total libertad plena. Es bueno también recalcar que estas personas que han salido no salen con total libertad, sino que salen con medidas restrictivas. Y por eso, tanto para ellos como para los que aún se mantienen cautivos, nuestra exigencia es clara: libertad plena e inmediata», exhortó.

Por último, la dirigente también se refirió al estado de salud de su hermano (Josnars Adolfo Baduel), recluido en El Rodeo I, y describió las secuelas físicas que arrastra tras haber sido sometido a torturas, según su relato.

«Obviamente, él está muy desgastado físicamente; sigue requiriendo cuatro operaciones por las secuelas de las torturas a las que fue sometido. Lo veo a través de un vidrio, hablo por un teléfono, y ni siquiera un abrazo permiten que le demos a él y a todos quienes están en el Rodeo I. Sin embargo, anímica y emocionalmente, gracias a Dios, se mantiene con mucha fortaleza», dijo.