Onda tropical 26 llegó al país, generará nubosidad y lluvias en estos estados

La onda tropical 26 llegó este miércoles al territorio nacional y generará lluvias de intensidad variable en varios estados, mientras que permanece la conmoción por el doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicó su informe de gestión de riesgo. La imagen satelital dejó en evidencia que, para las 5:45 de la tarde, había dos ondas tropicales sobre el territorio venezolano.

Mientras que la onda tropical 24 se desplazaba sobre el occidente, la 26 ya se posaba sobre la Guayana Esequiba. Ambos fenómenos interactuaron con la zona de convergencia intertropical, generando mantos nubosos y lluvias de «intensidad variable».

Según el último pronóstico del Inameh, las lluvias generadas por la onda tropical 26 impactará la Guayana Esequiba, Sucre, Bolívar, Amazonas, Llanos centrales y occidentales, Carabobo, Yaracuy, Lara, Andes y Zulia. «El resto del país prevalece con nubosidad parcial», acotó.

LLUVIAS PARA ESTE 8JUL

Mientras que continúa el avance de la onda tropical 26, el Inameh brindó el reporte meteorológico para las últimas horas de este miércoles. Desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche, se esperan lluvias «con intensidad variable» y «algunas descargas eléctricas».

Para esta noche se esperan lluvias en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, nororiente del país, Llanos centrales y occidentales, centro occidente, Andes y Zulia. Igualmente, no se descartan precipitaciones en la Región Central.

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Hasta el martes, se han contabilizado 3.811 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.