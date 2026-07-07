Onda tropical 24 llegó al país, estos serán los estados afectados

La onda tropical 24 se posó este lunes sobre el territorio nacional y generará lluvias y actividad eléctrica en varios estados, mientras la ciudadanía sigue conmocionada por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre la llegada de la onda tropical 24. Tras llegar a Guayana Esequiba esta tarde, continuó su desplazamiento hacia el occidente del país.

«Se mantiene interactuando con la zona de convergencia intertropical, propiciando zonas nubladas con precipitaciones y ocasionales descargas eléctricas», indicó el Inameh a las 6 de la tarde.

Durante su paso por el país, la onda tropical generará lluvias y descargas eléctricas en los estados Guayana Esequiba, Bolívar y Zulia, además de las regiones nororiental, central, llanos centrales, centro occidente y Andes

LLUVIAS ESTE 6JUL

Mientras que continúan el desplazamiento de la onda tropical 24, las autoridades alertaron de lluvias de intensidad variable entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche de este lunes. A esto se sumarán «ocasionales descargas eléctricas».

Este lunes, las lluvias se darán en Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Nororiente, Guárico, Cojedes, Miranda, Distrito Capital, partes de La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Apure, Barinas, Portuguesa, Lara, Falcón, Andes y Zulia.

A las 7:30 de la noche, el Inameh registró lluvias leves y moderadas en distintos estados del centro norte y occidente del país. Destacan Caracas, Miranda, Falcón, Carabobo, Aragua y La Guaira, algunas de las entidades más afectadas por el doble terremoto.

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Hasta el lunes, se han contabilizado 3.535 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.