Venezuela

Ocupación inmobiliaria aumentará ante llegada de inversiones internacionales, aseguran especialistas

Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Pablo González, afirmó este viernes que el sector espera un incremento de la ocupación por la llegada de inversores y transnacionales petroleras.

González afirmó que el sector se prepara para medir el impacto de las inversiones en el país. En caso de que se confirme la llegada de empresas internacionales, esperan un repunte de la ocupación en estados clave.

«No ha entrado ninguna empresa todavía; se están haciendo los preparativos a nivel de marco jurídico para permitir las entradas y para que entonces empiecen a fluir las inversiones», detalló González, de acuerdo a Unión Radio.

Las inversiones se enfocarían en los estados petroleros / Archivo.

El gremialista precisó que los estados más beneficiados serían aquellos cruciales para el sector petrolero. Se trata específicamente de Anzoátegui, Monagas y, como es de esperar, Zulia, todos ellos lugares de extracción de crudo.

SECTOR ESPERA INVERSIONISTAS

Aunque González reconoció que «no ha pasado absolutamente nada» este año, el sector espera un cambio pronto. «Ahora que existen inversionistas que están viendo la posibilidad de entrar, claro que sí», acotó.

Por otra parte, Noris Timaure, presidenta de la Cámara en el estado Lara, confirmó que la entidad también se podría ver beneficiada. Inversionistas estarían interesados en conocer el campo industrial, lo que beneficiaría al sector inmobiliario.

«En el momento que te llegue una demanda de un tipo de inmueble que se requiere y hay una alta demanda para ese tipo de inmueble, por lo menos el sector estar preparado en qué es lo que se está ofreciendo», añadió Timaure.

Las autoridades del sector afirmaron que, a pesar de estas expectativas, no han ajustado los precios de los inmuebles. Lo mismo ha ocurrido con los establecimientos comerciales.

