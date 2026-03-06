Delcy Rodríguez dio nuevos detalles de cómo serán las relaciones diplomáticas con EEUU

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se pronunció este viernes sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y dio detalles sobre cómo serán las comunicaciones con la Casa Blanca.

Rodríguez visitó este 6 de marzo una comuna en el municipio Simón Planas, en el estado Lara. Durante su alocución, la presidenta sostuvo que las nuevas relaciones con Washington son un «anuncio importante para Venezuela».

«Vamos, cara a cara, a resolver nuestras diferencias históricas. Las vamos a resolver por vías diplomáticas. Vamos a establecer esa agenda de trabajo bajo preceptos de respeto y con apego a la legalidad internacional», dijo Rodríguez.

#6Mar | Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela ha restablecido las relaciones diplomáticas y consulares con los Estados Unidos. Explicó que a partir de esta reanudación, corresponde establecer una agenda de trabajo basada ‘en el respeto mutuo’. Video: VTV pic.twitter.com/7Lm0YyJY3A — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 6, 2026



La mandataria sostuvo que las relaciones con Estados Unidos se deben dar «con amistad, buena disposición e inteligencia». «Será por el bienestar del pueblo venezolano», añadió Rodríguez, quien reconoció sentirse honrada por ser presidenta.

PIDE «CRECIMIENTO»

Por otra parte, Rodríguez aseguró que el «futuro» del país debe estar en manos del «pueblo venezolano». «Nosotros estamos acá para reivindicar un proyecto histórico», sentenció la mandataria.

«Pensamos en una patria para construir. Por eso es que jamás estaremos de lado del extremismo que han pedido invasión, bombardeo, sanciones contra la patria o el sufrimiento del pueblo», acotó Rodríguez.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron un día después de que se confirmara el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, apenas dos meses después del bombardeo de Caracas y la captura de Nicolás Maduro.

El gobierno venezolano afirmó que se trataba de una «nueva etapa de diálogo constructivo, basado en el respeto mutuo». Asimismo, destacó que se llevará a cabo una «cooperación» bajo la «igualdad soberana de los Estados».