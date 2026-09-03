Nuevo año escolar: Conozca la cantidad de instituciones no aptas para el inicio de clases

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, confirmó que el año escolar arrancará el 14 de septiembre en todo el país, mientras las autoridades avanzan en la reparación de las escuelas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

Durante una entrevista concedida a Circuito Éxitos, el funcionario precisó que de las cerca de 27.000 instituciones educativas del país, 11 colapsaron de «forma total» y 87 sufrieron daños severos.

LEA TAMBIÉN: ESTE ES EL PLAN PARA REUBICAR A ALUMNOS DE MÁS DE 900 ESCUELAS AFECTADAS POR LOS TERREMOTOS

Indicó, que por tales motivos, estas escuelas no formarán parte del inicio de clases y requerirán trabajos de rehabilitación profunda. Otras 900 registraron daños leves y ya están en fase de reparación, destacó.

Agregó, que el personal docente, retornará a sus labores el 9 de septiembre para cumplir con jornadas de preparación logística, inducción pedagógica y atención psicológica.

Sobre los centros educativos que funcionan como refugios temporales para las familias damnificadas, dijo que el Gobierno realiza un traslado progresivo de las personas afectadas para liberar los espacios antes del comienzo de las clases.

OTRAS ESCUELAS EN RIESGO DE COLAPSO

Sobre las los daños en las escuelas por el doblete sísmico, el viceministro de Instalaciones Logísticas, William Gil, amplió la información y detalló que otras 11 escuelas se encuentran en riesgo de colapso, tres son públicas y el resto privadas y subvencionadas.

«En estas 87 instituciones educativas tenemos que hacer unos trabajos a fondo, es decir, están comprometidas sus estructuras, por lo que en esas escuelas no vamos a comenzar el año escolar. Nosotros estamos haciendo un trabajo de rezonificación de los niños en estas escuelas. Las escuelas colapsadas por supuesto no van a ser parte del año escolar porque hay que construir 11 escuelas», dijo en entrevista a Unión Radio.

«Tenemos un reporte de más de 1019 escuelas con daños menores, daños que son mampostería, daños que son grietas que comenzamos nosotros ya a reparar con un plan que aprobó la presidenta», agregó, en referencia a Delcy Rodríguez.

Indicó que hasta la fecha se ha inspeccionado un 96 % de las escuelas afectadas y estimó que esta semana debería cubrir el 100 % de los planteles que sufrieron algún daño por los terremotos.

Gil precisó que las escuelas afectadas se concentran en Caracas, La Guaira, Yaracuy, Carabobo, Falcón y Miranda, «con mayor porcentaje entre Caracas, Miranda y La Guaira».