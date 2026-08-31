Este es el plan para reubicar a alumnos de más de 900 escuelas afectadas por los terremotos

Héctor Rodríguez, ministro de Educación, anunció plan que reubicará a los alumnos de más de 900 escuelas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

El ministro, en un anuncio realizado a través de su canal de Telegram, garantizó que ningún estudiante venezolano perderá el año escolar por los daños que causó el reciente doblete sísmico y adelantó que su despacho ya aplica un plan de rezonificación y reubicación para alumnos, docentes y personal administrativo de las instituciones afectadas.

«Tuvimos una afectación seria por el sismo: más de 900 instituciones con daños menores, cerca de 100 con daños estructurales y 11 que se cayeron. ¿Qué haremos con los niños que están en las escuelas que necesitan una intervención estructural o que necesitan una nueva construcción? Como no hay manera que estén listas el 14 de septiembre, las vamos a rezonificar», apuntó el funcionario.

Rodríguez explicó, que el plan de contingencia, se apoya en la capacidad instalada del sistema escolar venezolano.

Indicó que muchos planteles funcionan actualmente en un solo turno, lo que abre la posibilidad de implementar un esquema de «doble turno» para absorber a los estudiantes que quedaron temporalmente sin espacio físico.

«En Venezuela hay suficiente capacidad de aulas de clase, sobre todo porque hay escuelas que no están utilizadas al máximo o que se usan solo en un turno, y se puede abrir el doble turno para que todos los niños, incluso el doble de lo que tenemos en aula de clase, puedan estudiar», declaró el ministro.

PEDIDO A PADRES Y REPRESENTANTES

Asimismo, pidió a los padres y representantes inscribir a sus hijos sin demora, y fue enfático en que ningún trámite o documento administrativo podrá usarse como excusa para negar la matrícula durante esta contingencia.

«Si hay algún niño que por alguna u otra razón no tiene algún tipo de documentación, no tiene notas, no tiene cédula, tiene partida de nacimiento, usted me lo escribe. Y luego, durante el año administrativo, vamos poniendo al día el expediente que haga falta. Pero por razones burocráticas no puede quedar ningún niño fuera del sistema educativo», enfatizó Rodríguez.

Sobre las obras de reparación de la planta física escolar, el funcionario hizo un balance de la gestión y adelantó las metas para el nuevo ciclo.

«Tenemos que ir recuperando infraestructura. Este año se recuperaron más de 1.400 instituciones educativas. Este año vamos a recuperar más de 1.500», estimó.

Enfatizó, que proteger a la comunidad educativa, es la prioridad absoluta del Ejecutivo, y que la reubicación aprovechará la infraestructura disponible dentro del sistema público.