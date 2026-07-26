«Nuestra presencia militar termina»: Comando Sur anunció el fin de su misión en el país tras los terremotos

El Comando Sur de EEUU anunció la noche del sábado la conclusión oficial de su misión de apoyo militar en Venezuela, después de que las tropas estadounidenses se desplegaran en el país para atender la emergencia tras los devastadores terremotos del 24 de junio.

En un mensaje en redes sociales, la institución confirmó que los últimos integrantes de su equipo ya abandonaron el territorio venezolano.

Las autoridades de Washington aclararon que mantendrán el respaldo para la recuperación nacional a través de canales diplomáticos y organizaciones humanitarias. El comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, informó que la salida del personal marca el fin de la participación directa del Departamento de Guerra.

«Hoy, los últimos miembros del equipo del Comando Sur de EEUU partieron de Venezuela, marcando la conclusión del apoyo del Departamento de Defensa a los esfuerzos de ayuda en terreno por el terremoto. Aunque nuestra presencia militar termina, el pueblo estadounidense continúa solidarizándose con Venezuela», expresó el general Donovan. El alto oficial precisó que el compromiso de su país continuará mediante el Departamento de Estado.

«Nuestros socios del Departamento de Estado están trabajando estrechamente con organizaciones de ayuda experimentadas para apoyar la recuperación y reconstrucción a largo plazo de Venezuela», sostuvo el funcionario militar estadounidense. Durante las semanas posteriores a los sismos, el contingente prestó apoyo logístico, coordinó equipos de rescate y cooperó con agencias internacionales.

«Al pueblo de Venezuela: nuestros pensamientos están con ustedes mientras reconstruyen y luchan por un mañana mejor. Guardamos una profunda y duradera admiración por su coraje, espíritu resiliente y fortaleza. Enviamos nuestros más sinceros deseos para un futuro pacífico y próspero», agregó el jefe del Comando Sur en su mensaje de despedida.

La salida de los efectivos militares cierra formalmente esta etapa de asistencia directa en el terreno, mientras las comunidades afectadas avanzan en sus planes de reconstrucción.

"Today, the last members of the SOUTHCOM team departed Venezuela, marking the conclusion of Department of Defense support to on-the-ground earthquake relief efforts. While our military presence ends, the American people continue to stand with Venezuela. Our State Department… pic.twitter.com/yi4eBSswrs — U.S. Southern Command (@Southcom) July 26, 2026

ASISTENCIA HUMANITARIA DE EEUU A VENEZUELA

Por otra parte, el encargado de Negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, reportó los montos financieros destinados para atender la catástrofe provocada por el doblete sísmico.

Barrett confirmó que EEUU aportó más de 386 millones de dólares en asistencia humanitaria para la emergencia venezolana. El funcionario estadounidense señaló que este aporte fue posible gracias al liderazgo del presidente Donald Trump. La embajada estadounidense en Caracas difundió el mensaje detallando el alcance de estos fondos.

«Bajo el liderazgo de Donald Trump, Estados Unidos ya ha comprometido más de $386 millones en asistencia humanitaria a Venezuela, brindando apoyo a decenas de miles de familias», indicó.