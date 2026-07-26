Ecuador anunció el fin de su atención consular presencial en el país, activada tras los sismos del 24Jun

(EFE).- El Gobierno ecuatoriano concluirá el próximo lunes la atención consular presencial que activó temporalmente en Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se registraron el 24 de junio, con el que el Gobierno del presidente Daniel Noboa tiene rotas las relaciones diplomáticas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana envió a inicios de julio a un grupo de funcionarios para que por 30 días los ecuatorianos en Venezuela puedan acceder a trámites como la emisión y renovación de pasaportes y documentos de identidad, así como al registro de nacimientos, de defunciones y de matrimonios o uniones de hecho.

La atención se lleva a cabo en la Sección de Intereses de Ecuador que está en la Embajada de Suiza en Caracas, desde donde personal de la Cancillería emitió 600 pasaportes, priorizando a personas damnificadas, adultas mayores, menores y personas con discapacidad, según informó este sábado la cartera de Estado.

Los funcionarios atendieron a más de 1.500 personas en la sede consular y también en las zonas afectadas por el doble sismo.

Además, realizaron legalizaciones y apostillas de documentos y brindaron apoyo en procesos de protección a menores.

La Cancillería informó que, aunque la misión de asistencia presencial concluye el próximo 27 de julio, la atención continuará desde los consulados ecuatorianos en Bogotá y Panamá, y que se priorizarán los canales digitales «para que ningún ecuatoriano quede desatendido».

Ecuador y Venezuela tienen rotas las relaciones diplomáticas desde 2024, pero tras los terremotos llegaron al país caribeño más de 100 bomberos de Quito y Guayaquil para ayudar en las labores de búsqueda y rescate.

Además, el Gobierno mandó más de treinta toneladas de ayuda humanitaria, entre agua, insumos de higiene, víveres y otros productos de primera necesidad.

En el avión militar que llevó la ayuda recolectada retornaron repatriados 36 ecuatorianos y los restos de tres ciudadanos fallecidos en los terremotos, de acuerdo el ministerio.

El doble terremoto en Venezuela ha dejado hasta el momento 5.546 personas fallecidas, 16.740 heridas y cerca de 18.000 sin viviendas, de acuerdo al último balance oficial. EFE