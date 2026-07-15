Nubosidad, lluvias y actividad eléctrica: Dos ondas tropicales llegarán al país en los próximos días

Dos ondas tropicales llegarán al territorio nacional en los próximos días, de acuerdo a las autoridades nacionales. Al igual que en otros casos, estos fenómenos podrían generar nubosidad, lluvias y actividad eléctrica.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicó esta tarde el informe de seguimiento de ondas tropicales. En el mapa se aprecia que dos de estos fenómenos se formaron frente a las costas de África.

Para las 5 de la tarde, la onda tropical 28 se desplazaba sobre el océano Atlántico Central Tropical. «Se estima su llegada a nuestra Guayana Esequiba en los días domingo (19 de julio) y lunes (20)», apuntó el Inameh.

Por otra parte, la onda tropical 29 está ubicada en el sureste de las islas de Cabo Verde. En este caso, se espera que llegue al oriente del país entre el próximo martes o miércoles, generando lluvias en la zona.

Las ondas tropicales llegarán al país a unos pocos días de cumplirse un mes del devastador doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado miles de fallecidos y cientos de edificios afectados en el país, especialmente en la Región Capital.

LLUVIAS ESTE 15JUL

Mientras que continúa el avance las ondas tropicales, el Inameh brindó el reporte meteorológico para las últimas horas de este miércoles. Desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche, se espera nubosidad y algunas lluvias.

«Tendremos en la mayor parte de nuestra extensión territorial, cielo parcialmente nublado y zonas despejadas», apuntó el Inameh. Sin embargo, podría haber lluvias en Delta Amacuro, Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, nororiente, Guárico, Cojedes, Llanos Occidentales, Lara, Andes y Zulia.

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El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, detalló que este 2026 se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas para este año», explicó hace unas semanas.