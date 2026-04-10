Venezuela

«No tenemos miedo»: Familiares de presos políticos protestaron frente al Rodeo y exigen respuestas sobre lo que ocurre en la cárcel

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
4 Min de Lectura
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presos políticos

Familiares de presos políticos protestaron la noche de este jueves a las afueras de la cárcel Rodeo I tras las denuncias de los privados de libertad quienes han reportado palizas y acciones de amedrentamiento por parte de los custodios.

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«La alarma se encendió tras denuncias desde el interior del penal: los detenidos afirman haber sido golpeados y alertan sobre heridos de gravedad», indicó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

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«La situación es grave, ya que los presos políticos denuncian la presunta muerte de un detenido de origen extranjero y exigen respuestas que las autoridades les niegan», señaló.

La protesta se llevó a cabo con consignas de «no tenemos miedo» o «cobardes».

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Estas familias llevan tres meses en vigilia permanente, durmiendo a la intemperie por la libertad de los suyos.

«No hay respuesta oportuna, solo silencio y amedrentamiento. Responsabilizamos al Estado por la integridad física de cada detenido. Exigimos que cese de inmediato esta sistemática vulneración de derechos humanos. ¡Basta de tortura y opacidad!», agregó.

LA SALUD DE BADUEL SIGUE DETERIORADA

«Además, el clamor por Josnar Baduel se intensifica, después de que los presos políticos informaran que se desmayó debido a los malos tratos dentro del centro de reclusión», añadió el Clipp.

Ante esto, su hermana Margareth Baduel advirtió que su salud está en un punto crítico y su vida corre peligro real.

A través de un video, Baduel dijo haber recibido «una información» de que su hermano estaría recibiendo atención médica en un centro de salud.

«Sacaron a mi hermano a la enfermería por una crisis. Presumo que es por todo el acontecimiento que ha pasado durante el día y por lo que ocurrió. Fue uno de los afectados», indicó Baduel tras denunciar que las autoridades están «gaseando» a los detenidos con «gas pimienta y bombas lacrimógenas» desde el miércoles.

La también activista responsabilizó al Gobierno de Delcy Rodríguez de «todo lo que ocurra» con su hermano y con «cada uno de los presos políticos» de el Rodeo.

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