«No tenemos miedo»: Familiares de presos políticos protestaron frente al Rodeo y exigen respuestas sobre lo que ocurre en la cárcel

Familiares de presos políticos protestaron la noche de este jueves a las afueras de la cárcel Rodeo I tras las denuncias de los privados de libertad quienes han reportado palizas y acciones de amedrentamiento por parte de los custodios.

«La alarma se encendió tras denuncias desde el interior del penal: los detenidos afirman haber sido golpeados y alertan sobre heridos de gravedad», indicó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

«La situación es grave, ya que los presos políticos denuncian la presunta muerte de un detenido de origen extranjero y exigen respuestas que las autoridades les niegan», señaló.

La situación es grave, ya que los presos políticos denuncian la presunta muerte de un detenido de origen extranjero y exigen respuestas que las autoridades les niegan. Al grito de «¡No tenemos miedo!», los familiares encaran a los cuerpos de seguridad exigiendo saber qué ocurre… pic.twitter.com/MLn2YB5iEI — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) April 10, 2026

La protesta se llevó a cabo con consignas de «no tenemos miedo» o «cobardes».

Estas familias llevan tres meses en vigilia permanente, durmiendo a la intemperie por la libertad de los suyos.

«No hay respuesta oportuna, solo silencio y amedrentamiento. Responsabilizamos al Estado por la integridad física de cada detenido. Exigimos que cese de inmediato esta sistemática vulneración de derechos humanos. ¡Basta de tortura y opacidad!», agregó.

¡NO MÁS TORTURA! Este es el grito que se escucha a las afueras de El Rodeo I. Los familiares de los presos políticos continúan en la exigencia de libertad y garantías. pic.twitter.com/mEpFOkQFYC — Realidad Helicoide (@RHelicoide) April 10, 2026

LA SALUD DE BADUEL SIGUE DETERIORADA

«Además, el clamor por Josnar Baduel se intensifica, después de que los presos políticos informaran que se desmayó debido a los malos tratos dentro del centro de reclusión», añadió el Clipp.

Ante esto, su hermana Margareth Baduel advirtió que su salud está en un punto crítico y su vida corre peligro real.

A través de un video, Baduel dijo haber recibido «una información» de que su hermano estaría recibiendo atención médica en un centro de salud.

«Sacaron a mi hermano a la enfermería por una crisis. Presumo que es por todo el acontecimiento que ha pasado durante el día y por lo que ocurrió. Fue uno de los afectados», indicó Baduel tras denunciar que las autoridades están «gaseando» a los detenidos con «gas pimienta y bombas lacrimógenas» desde el miércoles.

#URGENTE LA SITUACIÓN EN EL RODEO ES CRÍTICA Margaret Baduel denuncia que recibió información desde la colina que a su hermano Josnar Baduel lo habían trasladado a enfermería debido a su grave estado de salud. La situación en el Rodeo I sigue agravándose. Los presos políticos… pic.twitter.com/YuaRu0t9Rg — Realidad Helicoide (@RHelicoide) April 10, 2026

La también activista responsabilizó al Gobierno de Delcy Rodríguez de «todo lo que ocurra» con su hermano y con «cada uno de los presos políticos» de el Rodeo.