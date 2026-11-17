Tras los terremotos del 24 de junio y a medida de que la mayoría de los venezolanos intentan retomar la normalidad de sus vidas, aún hay personas que cada día siguen cargando con el dolor de la pérdida por no poder cerrar el ciclo ya que sus familiares siguen bajo los escombros.

Este es el caso de Lorena Laya, que al día de hoy no ha logrado encontrar a su hermano, ni a su padre. «Vi decenas de cadáveres para reconocer a mi hermano de 14 años tras los terremotos de Venezuela y aún no sé si está enterrado o desaparecido», indicó a la BBC.

Hasta el momento ha podido recuperar los cuerpos de su madrastra, Nohelia Iriarte, de 45 años, y su «hermanita» Giannys Laya, de 6, quienes vivían en la en la OPPPE 27.

Laya destacó que diversos organismos han intentado diferentes técnicas para encontrar a sus familiares, pero ninguna ha funcionado aún. Tres días después de reportarlos como desaparecidos recuerda que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) le realizó pruebas de sangre para intentar identificar a sus familiares entre las víctimas.

FALSA ALARMA

Durante semanas la familia estuvo haciendo un túnel para intentar dar con sus familiares desaparecidos. Tras un mes de los terremotos le pidieron a Lorena que bajara por el largo túnel porque habían encontrado un cuerpo que podía ser el de su hermano.

«El cadáver estaba completo, toda su osamenta, tenía una vestimenta y le quedaba un poco de cabello y piel en los dedos. Yo no estaba segura de que fuera él, aunque los tíos maternos de mi hermano sí lo estaban», indicó.

Asimismo, recordó que su hermano tenía un trabajo de resina en los dientes, con lo que confiaba que lo iban a reconocer. «Me lo voy a llevar. Voy a pedir que lo revisen los antropólogos, que lo revise el dentista», dijo a sus familiares.

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Anteriormente, ya le había tocado trasladar a sus otros familiares fallecidos. «Tuve que cargarlos junto con otra persona, ya fuera porque uno de los dos funcionarios no quería cargarlos —normalmente iban en parejas—, ya sea porque no tenían guantes o porque les daba asco simplemente».

«Yo iba recurrentemente a Los Silos para ver fotos de cadáveres e ingresar las cédulas de mi papá y mi hermano en un sistema que tienen allí. A algunos cadáveres que todavía tenían piel, les tomaban la huella dactilar y la comparaban con la del SAIME», explicó sobre el proceso.

Además, ella veía cada cuerpo que podía allí para evitar que su familia pasara por ese trauma.

«Para todos los que tuvimos que vivir esto en carne propia fue muy cruel. Digamos que nos quitó la inocencia. No quiero que otras personas vivan esto», dijo la joven de 25 años.

CONFIRMARON QUE NO ERA

Lorena aseguró que una odontóloga y una antropóloga forense tomaron sus datos y pidieron información sobre Diego.

«Ella le abrió la mandíbula, inclusive le sacó los dos dientes a la calavera y los revisó. Los vi inclusive así, en su mano», indicó.

Las expertas dijeron que el cadáver no tenía la resina a la que se refería Lorena en los dientes superiores de Diego. «La misma odontóloga me dijo que esa persona tenía un desgaste en los dientes de bastante tiempo, que no concordaba con alguien tan joven de 14 años».

Para ella, esto se trató de una nueva «decepción» para su familia.

NO SABE SI LO ENTERRARON

Dos semanas después la llamaron nuevamente tras encontrar una coincidencia de huella dactilar con la cédula de su hermano.

No obstante, al volver al silo la situación se volvió confusa. «Me preguntaron cosas de mi hermano y me dijeron que no era por la edad, que no era por los dientes'».

Lorena recuerda que el funcionario del Senamecf respondió: «Bueno, pero el que sale por huella dactilar es él».

Ante esto, preguntó si el cuerpo permanecía en los contenedores refrigerados de Los Silos. Pero le dijeron que ya no estaba. Lo habían enterrado en el cementerio La Esperanza de La Guaira.

Los funcionarios le recomendaron acudir a la sede principal del Senamecf en Caracas para pedir que compararan el ADN de las muestras que le habían tomado a ella y a su abuelo con las del cadáver.

A pesar de denunciar esto en Caracas, aún sigue esperando los resultados del análisis de ADN para saber si Diego ya fue enterrado en La Esperanza o sigue siendo uno de los desaparecidos de los terremotos de La Guaira.