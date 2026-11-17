El diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, insistió en la necesidad de regular el encendido diurno de calles y autopistas como una medida para lograr un «ahorro gigantesco» en el consumo de energía eléctrica en el país.

«Hay varias cosas que podemos ahorrar. Usted ve que a esta hora, casi las siete de la mañana, hay postes de luz a lo largo de la autopista, a lo largo de las calles que están encendidos, ese ahorro», indicó en declaraciones a Primera Página en Globovisión.

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«De noche usted ve ministerios que no están trabajando, y están los aires acondicionados y las luces encendidas. Ahí se tiene un ahorro significativo. Pero eso no ocurre nada más en Caracas, ocurre en el interior del país también. Cómo es posible que a las 12 del día los postes de luz estén encendidos. Por ahí hay varias cosas que podemos hacer», añadió Correa.

Asimismo, destacó que hay otras cosas a corregir cómo el tema de las empresas y grandes fincas, especialmente en Carabobo que hacen tomas irregulares del servicio eléctrico público para no pagar por su consumo.

«Todas estas anomalías si el Estado las corrige el ahorro energético sería gigantesco», concluyó.