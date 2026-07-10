«No sé cómo sobreviví»: Habló joven tras caer 12 pisos durante el desplome de la OPPE 22 en La Guaira

Josmer Zambrano vivía en el piso 12 de la OPPE 22 en La Guaira cuando ocurrieron los terremotos del 24 de junio. Milagrosamente el joven sobrevivió tras desplomarse la estructura.

«Estaba acostado viendo TikTok cuando en ese momento entró el primer temblor que retumbó el edificio y luego entró el segundo que lo movió de lado. La tierra absorbió todo y caí 12 pisos. Cerré los ojos, le pedí mucho a Dios y abracé a mi esposa. Caí con tres perritos», acotó.

Destacó que al caer su cuerpo quedó tapado por los escombros. «Solamente tenía la cabeza por fuera y ella (su esposa) si estaba totalmente tapada, escombros, tierra, cabillas, plástico, había de todo».

«Me demoré siete horas en salir. Yo salí solo porque en ese momento la gente pasaba era gritando los nombres de sus familiares y nadie iba a gritar mi nombre porque estaba solo, mi mamá estaba en Caracas y mi familia es de San Cristóbal», indicó en entrevista con el periodista Román Camacho.

LA FUERZA PARA SALIR DE LOS ESCOMBROS EN LA GUAIRA

Josmer sostuvo que no sabe de dónde sacó la fuerza para mover los escombros y poder sacar a su esposa. «Yo le caí encima a ella, cuando reaccioné, me moví y ella gritó que no podía respirar. Levanté su cabeza y le saqué para que pudiera respirar. Por detrás tenía tres cabillas y un plástico rojo. La claridad se veía super lejos», dijo.

Recordó que en ese momento que se movió logró encontrar su teléfono, aunque estaba partida la pantalla si funciona. «Logré prender la linterna y me ayudó a medida que fui moviendo los escombros para salir», comentó.

«Tenía una cabilla en la pierna era la última para salir y me tocó sacrificar un poquito mi pierna y jalarla para que la cabilla fuera rompiendo. Allí me había demorado como cinco horas y media, pedía ayuda y nadie venía. Ya no me daba más el cuerpo», señaló. Al tiempo que mencionó que todas las horas que estuvo quitando los escombros estaba sentado.

Asimismo, expresó que al lograr salir intentó ayudar a su esposa, pero ella estaba muy mal. «Pedí ayuda a cinco personas y en ese momento me desmayé. Cuando desperté ya la habían sacado y estaba acostada».

«No sé como sobreviví a 12 pisos, pero sobreviví. Cuando caí le pedí a Dios con tanta fe y pensé todo lo que quería lograr antes de morir. Yo estuve consciente cuando caí, cada golpe que daba y siento que eso me ayudó porque si hubiese quedado inconsciente se hace de noche y nos hubiésemos quedado», dijo.

Además, acotó que al principio solo recibió ayuda de la propia comunidad, aunque después apareció una patrulla. «Al día siguiente nos llevaron al Seguro Social donde me atendieron», agregó.

«Las heridas están bien, pero todavía están tratando cosas dentro de mí», manifestó.

Por último, sostuvo que perdió todo en esta tragedia y que dos de sus perritos lograron sobrevivir. Sin embargo, no sabe en dónde se encuentran