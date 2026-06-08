«No nos vamos a mover de acá»: Familiares de presos políticos hicieron vigilia frente a embajada de EEUU y pidieron ser atendidos

Un grupo de familiares de presos políticos realizaron una vigilia a las afueras de la embajada de los Estados Unidos en Caracas para solicitarle al encargado de negocios John Barrett que sirva como mediador con el gobierno de Delcy Rodríguez para la liberación de sus allegados.

«Por favor, que nos atiendan ya que el gobierno encargado en Venezuela nos ha tenido en burla cinco meses diciendo que iban a liberar a 300, luego a 500 y no los liberaron. No nos vamos a mover de acá, con todo el respeto que merecen, hasta que seamos atendidos», comentó Mayra Morales, familiar de un preso político, al reportero Seir Contreras.

Familiares de los presos políticos pasaron la noche en los alrededores de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Piden ser atendidos por el Encargado de Negocios John Barrett para que el Gobierno norteamericano ordene la liberación de sus seres queridos. pic.twitter.com/jH29x7xMo0 — Seir Contreras (@SeirContreras) June 8, 2026

«Queremos saber por qué aún no han liberado a los presos políticos», añadió.

Durante la pernocta, personal de la embajada de Estados Unidos en Venezuela hizo constantes recorridos para constatar la situación de los familiares de los presos políticos apostados a las afueras de la sede diplomática y les preguntaban cómo se encontraban.

Personal de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela hizo constantes recorridos durante la noche para constatar la situación de los familiares de los presos políticos apostados a las afueras de la sede diplomática. “¿Cómo se encuentran?” Preguntaron en varias ocasiones. pic.twitter.com/UWK35YXzla — Seir Contreras (@SeirContreras) June 8, 2026

«Para nadie es un secreto que a partir de lo que pasó el 3 de enero las decisiones de lo que sucede en Venezuela las toma el gobierno de los Estados Unidos. Por esa razón aquí vamos a seguir hasta que usted nos atienda y se convierta en el mediador con el gobierno encargado para que liberen a todos los presos políticos que quedan tras las rejas», agregó otra familiar.

ATENTOS | Familiares de presos políticos que mantienen una vigilia frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas informaron que, durante la madrugada, fueron abordados por funcionarios de la sede diplomática para conocer su situación. Los manifestantes aseguran que… pic.twitter.com/ub5JHq7ic7 — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) June 8, 2026

Para la mañana de este lunes precisaron que pasaron una difícil noche debido al frío y las lluvias que se registraron en la ciudad de Caracas. No obstante, reiteraron que seguirán allí con la esperanza de que los atiendan.

“El gobierno de Venezuela lo que ha hecho es jugar con nosotros”: Mayra Morales, familiar de un preso político, desde la Embajada de Estados Unidos en Caracas. pic.twitter.com/Yb1et8JO79 — Seir Contreras (@SeirContreras) June 8, 2026

Hasta el momento la embajada no se ha pronunciado al respecto y se desconoce qué acciones tomará.