Interpol capturó en Caracas a venezolano solicitado en Perú, estos son los crímenes que le atribuyen

Funcionarios de la Dirección de Investigaciones de Policía Internacional (Interpol), lograron la captura en Caracas de un ciudadano venezolano requerido por las autoridades de Perú. Yoander Yonaiker Goya Bello, de 32 años estaba solicitado por delitos vinculados a la trata de personas en la modalidad de explotación sexual.

El detenido presentaba una Notificación Roja publicada a solicitud de la Oficina Central Nacional (OCN) Lima, Perú.

Su ubicación se determinó tras labores de inteligencia, investigaciones de campo y análisis de experticias telefónicas desarrolladas por las comisiones policiales actuantes, informó la Interpol Venezuela en sus redes sociales.

La aprehensión se efectuó en el sector Gran Colombia de la parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador. Los funcionarios lograron interceptarlo luego de establecer sus lugares de residencia y desplazamiento frecuente.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades peruanas, el ciudadano captaba y trasladaba a la víctima mediante engaños, amenazas.

Se aprovechaba de su situación de vulnerabilidad económica, para someterla a actividades de prostitución en la ciudad de Tarapoto, al norte de Perú.

Destacó la Interpol que la acción policial forma parte de los mecanismos de cooperación internacional que permiten la ubicación y captura de personas requeridas por la justicia de otros países. De esta forma “se fortalece la lucha contra los delitos transnacionales que afectan los derechos humanos”.

Tras su captura, Goya Bello quedó a la orden del Ministerio Público.