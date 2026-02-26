Venezuela

«No más salarios de pobreza»: Protestaron frente al Ministerio del Trabajo para exigir aumento en los sueldos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
salarios

Trabajadores de distintos sectores se concentraron en la Plaza Caracas, frente al Ministerio del Trabajo, para exigir aumento de salarios.

Los manifestantes denunciaron que desde 2022 los salarios y pensiones siguen estancados, lo que ha generado la precarización extrema del empleo en Venezuela.

Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, recordó que toda esta situación viola el artículo 91 de la Constitución e instó a los miembros del TSJ a admitir la demanda de omisión al Estado ante la negativa de aumento salarial en Venezuela.

«Anualmente tiene que haber un decreto de aumento salarial por el presidente de la República», dijo.

Provea

«Esa es la manera en que estamos reclamando que se cumpla la Constitución. No estamos pidiendo constituyente laboral, sino cumplimiento de la Constitución», aseveró.

En esta línea, un vocero petrolero destacó que es momento de un aumento salarial y de las pensiones.

«En el último mes han entrado más de 1.000 millones de dólares al país y no ha ingresado ni un dólar para los jubilados ni los trabajadores venezolanos», dijo.

Provea

Rafael Uzcátegui, secretario general del PPT, se sumó a las voces de protesta: «Asistí a la concentración en la Plaza Caracas, frente al Ministerio del Trabajo, exigiendo salario igual a la canasta básica».

En la protesta se observaron carteles con mensajes como «No más salarios de pobreza»; «Aumento de salario y pensiones ya»; «No más pensiones de hambre».

