Venezuela

«La amnistía no contempla delitos a futuro»: Las declaraciones de Diosdado Cabello que están dando de qué hablar

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Cabello

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, advirtió que la ley de Amnistía promovida por Delcy Rodríguez y aprobada por la Asamblea Nacional no contempla delitos futuros.

«¿Saben quién está en problemas ahora? Los que crean que la amnistía contempla delitos futuros, esos están en problemas y el que quiera entender, entiéndalo», aseguró en una transmisión de su programa televisivo.

Leer Más

agua
Nueva avería deja a Caracas y Miranda sin agua: Estas son las zonas afectadas
Arrestado hombre de 56 años por trío sexual con adolescentes en Portuguesa, publicó el video en redes
Renunció el presidente de la junta regional de la comisión de primaria en Falcón: Aseguran que fue por salud

«Pero la vida les está dando una oportunidad. El sistema político venezolano, la revolución bolivariana les dio una oportunidad de hacer política», argumentó.

LEA TAMBIÉN: FAMILIARES DENUNCIAN QUE PRESOS POLÍTICOS EN EL RODEO PIDIERON «AUXILIO» EL 25FEB, GRITABAN QUE ESTABAN «SIENDO GOLPEADOS»

En esta línea, afirmó que cuando el oficialismo ha perdido una elección lo han aceptado. «Estos pierden una elección y luego empiezan con la fase de la conspiración. Bueno, la amnistía no contempla delitos a futuro. Una noticia que les estoy dando hoy. La noticia va a ser que Diosdado está amenazando a la gente. Yo no estoy amenazando a la gente, les estoy haciendo un favor porque alguien pudiera estar confundido y decir:’Yo de aquí para adelante puedo hacer lo que me dé la gana’… Constitución y las leyes se aplican».

«Ahora que salieron tres o cuatro a generar violencia, ¿Nosotros vamos a arrepentirnos de la amnistía? No, no, y cada quien que lo asuma con la madurez que quiera asumirlo», concluyó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

A veces tomar «el camino equivocado» puede generar prostatitis
Columnistas
Con este sencillo truco podrás aumentar de manera exponencial tus seguidores en Instagram
Instagram notificará a padres si sus hijos buscan contenido sobre quitarse la vida o autolesiones
Tendencias
periodistas
Liberaron a Pedro Urribarri y Jonathan Carrillo, eran los dos últimos periodistas presos en el país
Venezuela