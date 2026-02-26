«La amnistía no contempla delitos a futuro»: Las declaraciones de Diosdado Cabello que están dando de qué hablar

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, advirtió que la ley de Amnistía promovida por Delcy Rodríguez y aprobada por la Asamblea Nacional no contempla delitos futuros.

«¿Saben quién está en problemas ahora? Los que crean que la amnistía contempla delitos futuros, esos están en problemas y el que quiera entender, entiéndalo», aseguró en una transmisión de su programa televisivo.

«Pero la vida les está dando una oportunidad. El sistema político venezolano, la revolución bolivariana les dio una oportunidad de hacer política», argumentó.

🟡 #EnVideo | El Secretario General del PSUV, Diosdado Cabello, afirmó que la Ley de Amnistía no podrá ser aplicada a delitos futuros, al no ser una medida jurídica que autorice “hechos punibles”. 🎥 @mazo4f pic.twitter.com/JFSZUSJyHL — Globovisión (@globovision) February 26, 2026

En esta línea, afirmó que cuando el oficialismo ha perdido una elección lo han aceptado. «Estos pierden una elección y luego empiezan con la fase de la conspiración. Bueno, la amnistía no contempla delitos a futuro. Una noticia que les estoy dando hoy. La noticia va a ser que Diosdado está amenazando a la gente. Yo no estoy amenazando a la gente, les estoy haciendo un favor porque alguien pudiera estar confundido y decir:’Yo de aquí para adelante puedo hacer lo que me dé la gana’… Constitución y las leyes se aplican».

«Ahora que salieron tres o cuatro a generar violencia, ¿Nosotros vamos a arrepentirnos de la amnistía? No, no, y cada quien que lo asuma con la madurez que quiera asumirlo», concluyó.