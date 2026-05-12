No hay una alerta sanitaria por hantavirus en el país, dice la Academia de Medicina

El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Huníades Urbina, aseguró que no hay una alerta sanitaria nacional por el hantavirus, en medio de la preocupación mundial por un brote de esta enfermedad en el crucero MV Hondius.

Urbina concedió una entrevista a La Frecuencia de Hoy de Unión Radio. Al ser consultado sobre el hantavirus, el médico dejó claro que no debería ser un problema para el país, puesto que la enfermedad no se transmite fácilmente de persona a persona.

«No es un problema de salud mundial. Es un virus que se conoce desde 1970, más o menos aquí en el área del Cono Sur. Hay una especie del virus que es básicamente de Asia, y en el que tenemos aquí en el Cono Sur, es la especie Andes», indicó Urbina.

En tal sentido, Urbina instó a no alarmarse por el hantavirus. «La contaminación de persona a persona no es tan frecuente o severa como sucedió con el coronavirus o sucede con el sarampión que no debemos perderlo de vista», añadió.

CONSEJOS DE URBINA

La variante Andes se encuentra focalizada en el Sur de la región, especialmente en Argentina o Chile. Aunque la enfermedad no sea un riesgo para Venezuela, Urbina considera que se deben tomar medidas preventivas.

«Las personas que pudieron haber viajado al Cono Sur; Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; que sí tienen el virus endémico en esa zona, la persona puede contaminarse y 40 días después presentar los signos de la enfermedad», indicó.

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Para Urbina, las autoridades deberían implementar medidas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para los pasajeros de vuelos provenientes de Sudamérica. Además, recomendó hacerles seguimiento si alguno presenta síntomas.

Igualmente, Urbina sentenció que «no tenemos ninguna evidencia de que eso pueda estar llegando a Venezuela», descartando, al igual que otros médicos, que se pueda dar una pandemia de hantavirus en la actualidad.