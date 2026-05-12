Asamblea Nacional aprobó reforma para elevar número de magistrados del TSJ

(EFE).- La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este martes 12 de mayo por unanimidad una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La intención es aumentar de 20 a un total de 32 el número de magistrados, en medio de un proceso de selección de nuevos integrantes de la máxima corte del país.

Durante una sesión ordinaria, transmitida por el canal estatal ANTV, los diputados acordaron que la Sala Constitucional esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas del TSJ estarán integradas por cinco.

Hasta ahora, la Sala Constitucional estaba conformada por cinco magistrados y las restantes por tres.

La reforma fue aprobada por unanimidad, pese a que la bancada opositora Libertad recalcó que no basta solo con aumentar el número de magistrados en el TSJ.

MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 80

Igualmente, los diputados aprobaron modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica del TSJ al establecer que la Inspectoría General de Tribunales, la Inspectoría General de la Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura pasen a depender de la Sala Plena del TSJ. En caso de falta absoluta en la dirección de estos órganos auxiliares, la AN procederá a la designación de nuevos miembros por un nuevo periodo.

En la disposición final primera se estableció que el TSJ deberá proceder a la reorganización de su estructura conforme a lo previsto en esta reforma de ley.

Asimismo, la disposición final segunda reza que la Asamblea Nacional procederá a la designación de los nuevos magistrados principales y suplentes, así como de los integrantes de los órganos auxiliares.

La reforma de ley llega justo cuando el Parlamento también avanza en este proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir «vacantes», por renuncias y jubilaciones en la alta corte.

Este martes, el diputado opositor Stalin González dijo que la muerte del preso político Víctor Quero Navas bajo custodia del Estado abre la puerta a discutir una reforma «profunda» del sistema judicial venezolano, que vaya más allá del aumento en la cantidad de magistrados en el TSJ.

«Mucho se ha hablado estos días sobre la reforma judicial, pero este tema va mucho más allá del número de magistrados. Estamos hablando de fiscales, defensores públicos, alguaciles, secretarios y jueces. Hay que discutir cuál es el verdadero estado de la carrera judicial en Venezuela», expresó, de acuerdo a una nota de prensa.

En abril pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.