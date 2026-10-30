No habrá ‘Nocturneando’ este año: Esta fue la empática explicación de las autoridades

Las autoridades municipales de Chacao, en el este de Caracas, informaron este viernes que no habrá una edición de Nocturneando este año y explicaron que la zona sigue afectada por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Cultura Chacao emitió un comunicado firmado por Erser Sayas, presidente del ente y producto general de Nocturneando. Desde un principio, señaló el «impacto emocional que aún embarga a nuestra comunidad».

«Esto, sumado a las afectaciones estructurales registradas en distintos puntos y espacios de la localidad, hemos tomado la decisión de no llevar a cabo la edición de Nocturneando correspondiente a este año», indicó Cultura Chacao.

Luego de que miles de personas asistieran el año pasado a Nocturnando, desde Cultura Chacao destacaron el empatía de la ciudadanía. «Agradecemos profundamente su comprensión, valioso apoyo y solidaridad ante esta contingencia», acotó.

CHACAO BUSCA LA «RECUPERACIÓN»

La actividad se llevó a cabo el 1 de noviembre del año pasado y cada vez había más preguntas sobre el futuro de Nocturneando. Desde Cultura Chacao dejaron claro que el municipio está enfocado en otras prioridades.

Cultura Chacao busca «velar por la seguridad, el resguardo físico y la tranquilidad de cada uno de los vecinos y visitantes». «En estos momentos, los esfuerzos están enfocados en la recuperación de los hogares de nuestros vecinos, así como en brindar el acompañamiento necesario a nuestra comunidad», apuntó.

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Chacao fue uno de los municipios más afectados en los terremotos y varias edificaciones colapsaron, dejando decenas de fallecidos. A cuatro meses de la tragedia natural, permanecen las obras de reconstrucción en las zonas más afectadas.