La Guaira: Rescatistas localizaron ocho cuerpos dentro de un túnel en Residencias Caribe, esto fue lo que informaron

Rescatistas y organismos de emergencias localizaron ocho cuerpos en el sector Caraballeda, en La Guaira, la entidad más afectada por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

El creador de contenido Jesús Castillo, quien lleva meses cubriendo las labores en La Guaira, informó sobre el hallazgo. Voluntarios localizaron al menos ocho cuerpos dentro de un túnel entre los escombros de Residencias Caribe.

«Estamos aquí haciendo una búsqueda, marcando más o menos las térmicas, que teníamos ocho cuerpos en este pasillo», dijo Neomar, uno de los rescatistas. En tal sentido, buscaban romper varios huecos para acceder a los cadáveres.

Neomar y su equipo lograron despejar escombros en las Residencias y avistaron cuerpos. Todavía no hay información sobre las identidades de las víctimas o si se logró retirar la totalidad de los cuerpos.

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CUERPOS A MESES DE LOS TERREMOTOS

«Es increíble que sigan sacando cuerpos», indicó Castillo en el video. Además, recordó que los cadáveres han permanecido entre los escombros durante meses, en medio del calor abrazador de La Guaira.

A principios de semana, rescatistas extrajeron el cadáver de un hombre de 44 años, identificado como Ricardo Alejo, entre los escombros de lo que fue Mansión Club Caraballeda, una edificación colapsada en los terremotos.

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A más de cuatro meses de los terremotos, la extracción de cuerpos no ha cesado en La Guaira. Familiares denuncian que sus seres queridos permanecen entre los escombros y distintos grupos de rescatistas siguen desplegados en el terreno.

Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. Se desconoce la cantidad de víctimas mortales totales que dejó la tragedia natural.