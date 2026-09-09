«No fue diseñada para decorar paredes»: Familia de Carlos Cruz-Diez rechazó réplica de la obra en terminales de Maiquetía

La obra de Carlos Cruz-Diez en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía es emblemática para todos los venezolanos. Sin embargo, la misma fue replicada sin autorización en los terminales temporales habilitados por las autoridades venezolanas.

Gabriel Cruz, director comercial de Articruz y nieto del artista cinético venezolano Carlos Cruz-Diez, señaló durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital que la réplica que hicieron de la obra Cromointerferencia de color aditivo la «descontextualiza».

«La obra fue concebida para un espacio específico: no fue diseñada para decorar fragmentos de paredes, techos, señalética o uniformes, ni para formar parte de la identidad visual de los terminales temporales donde se han reproducido sus elementos», apuntó.

LA OBRA DE CARLOS CRUZ-DIEZ

En ese sentido, sostuvo que han solicitado a las autoridades del aeropuerto que retiren la obra de los terminales temporales, pero no han recibido respuesta.

«Las autoridades del aeropuerto recibieron nuestra comunicación por escrito el 31 de agosto. Seguimos a la espera de una respuesta oficial», dijo.

Sin embargo, indicó que para que la obra esté en esos espacios «lo primero sería que las autoridades presentaran formalmente la propuesta para que un comité de la familia la evalúe. Esto es una práctica común en el manejo de cualquier legado».

«Entendemos ese cariño (por la obra de Carlos Cruz-Diez) porque también lo sentimos», comentó.

Aunque aclaró que el reclamo «se refiere al uso de sus elementos visuales como decoración e identidad institucional sin autorización».

«El hecho de que podamos reconocer sus colores no significa que cualquier reproducción conserve el sentido de la obra original», expresó.

Destacó que como familia han trabajado para que el legado de Carlos Cruz-Diez se preserve y se conozca, «pero siempre respetando los conceptos del artista».

«Queremos que los venezolanos sigan disfrutando de su patrimonio cultural y sintiéndose orgullosos de él. Precisamente por eso defendemos la obra y pedimos que se respete su integridad. Ese cariño también puede ayudarnos a cuidarla», afirmó.

Por último, Gabriel Cruz mencionó que tras el doble terremoto que se registró en el país no tiene conocimiento si la obra original de Carlos Cruz-Diez en el aeropuerto sufrió daños o si hace falta repararla.

«Hasta el momento no hemos recibido información oficial sobre el estado de la obra de Carlos Cruz-Diez en Maiquetía», manifestó.