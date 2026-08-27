Niños con depresión, familias destrozadas y más: Voluntaria reveló lo más crudo de la tragedia a dos meses de los terremotos

A dos meses de los terremotos, la emergencia ha mutado de la remoción de escombros a una crisis silenciosa que se libra en la salud mental de los sobrevivientes y en la fragilidad de los campamentos temporales.

Desde la primera línea de atención en Caracas, los equipos de voluntariado enfrentan una doble jornada: garantizar insumos básicos a familias que lo perdieron todo y sostener emocionalmente a niños que ya muestran cuadros severos de depresión, mientras ellos mismos buscan ayuda psicológica para no quebrarse en el proceso.

Al igual que muchos venezolanos, el 24 de junio la vida de Marian Bartoly cambió para siempre tras los dos terremotos ocurridos pasadas las 6 de la tarde. Desde ese primer momento salió a las calles para iniciar su voluntariado que se ha extendido hasta el día de hoy.

«Durante las primeras horas yo estaba ayudando como voluntariado acá en Caracas a las personas que iban llegando. Las siguientes semanas fue bastante fuerte», comentó en exclusiva para Caraota Digital.

Además, nunca podrá olvidar lo que vio cuando bajó a La Guaira para asistir a los más necesitados. «Recuerdo que lo primero que vi fueron muchos edificios caídos porque para mí fue impactante, porque no es lo mismo lo que tu ves por redes sociales que vivirlo. Verlo en persona es otra cosa», dijo.

Durante la tragedia le tocó perder a una alumna y muchos de sus conocidos perdieron a familiares. «Es difícil ver a niños que perdieron sus padres, padres que perdieron a sus hijos, personas que perdieron familias completas es lo más fuerte», comentó.

«LA AYUDA PSICOLÓGICA ES IMPORTANTE»

Tras más de dos meses de los terremotos, destacó que hay heridas que van más allá del aspecto físico. «La ayuda psicológica creo que es importante. Creo que necesitamos el apoyo de psicólogos y psiquiatras en la zona, no solo para adultos, sino para niños; mucha depresión en la parte de niños», indicó.

No obstante, resaltó que no hay que dejar de lado la atención de necesidades básicas. «Agua, comida y yo creo que las personas que están en carpas, impermeables, porque normalmente tienen carpas de playa que no tienen la misma resistencia. Eso es algo de lo que no se habla y hay que atender».

Bartoly destacó la resistencia que en muchas ocasiones tienen que tener los propios voluntarios. «Hay que poner el corazón de piedra en algunos momentos, pero no significa que al llegar a la casa no vas a caer y llorar, pero mantenerte fuerte porque hay que ser agradecidos porque uno dentro de la situación que nos está atacando, no solo a esas personas, sino a todos, en casa la lloradita, pero seguir adelante para apoyar a los que realmente nos necesitan y por supuesto yo también estoy en terapía, en ayuda psicológica para mantener la situación».

Sin embargo, no se ve haciendo otra cosa que no sea ayudar. «Para mí ayudar es paz. No hay que más me guste hacer que ayudar. Desde el momento uno de lo que pasó es lo que más me ha gustado hacer porque tengo muchas personas que se han prestado para el servicio. Quiero seguir sumando, ayudando, creo que esta es la meta, yo como voluntaria que ayude a las personas sin esperar nada a cambio. Lo que quiero ver es una Venezuela, unos ciudadanos felices y tranquilos y eso es lo que me quiero llevar».

«No pierdan la fe, ni la esperanza. Yo creo que lo más bonito de lo que estamos viviendo es mantenernos unidos y quedarnos con las personas que realmente quieren ayudar. Siempre hay una luz en el camino y los que queremos ayudar estamos al servicio para los que más nos necesitan, no nos rendimos», concluyó.