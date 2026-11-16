Navidad tras los terremotos: Las señales de que necesitas atención psicológica y cómo lidiar con el miedo

Los terremotos del pasado 24 de junio han dejado una cicatriz imborrable en los venezolanos. Sin embargo, es fundamental distinguir las señales que diferencian el duelo natural por este tipo de tragedias con una afectación que pueda perjudicar nuestra vida diaria y que requiera de atención especializada.

Yorelis Acosta, psicóloga y coordinadora de investigaciones del Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV (CENDES), precisó durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital cuál es el momento en el que se debe considerar ir a un especialista.

«Es completamente normal en una primera etapa sentir miedo, sentir que la tierra todavía está temblando, esa sensación física de mareo, cansancio acumulado, fallas de memoria. Para la gente que vive en La Guaira todo va a ser superlativo, la nostalgia, el duelo, porque están atravesando los escombros para tratar de reorganizar. Están en esta fase también donde ya quiero y necesitamos una nueva organización», indicó.

No obstante, resaltó que para este momento ya se debieron haber superado algunas etapas. «Es fundamental comprender las reacciones físicas. Las reacciones emocionales intensas ya se tienen que ir haciendo más suaves. Está entonces en esa necesidad de comenzar a funcionar en el día a día. Funciona tener rutinas, organizar la nueva ‘normalidad’ y luego sobre qué cosas puedo tener control en mi vida, a qué hora me voy a levantar, cómo voy a resolver lo de la comida, cuido a mis hijos, tengo trabajo».

«¿Qué sería una alarma? Esa incapacidad de poder organizar el día, de sentirte con una tristeza que te paraliza, negarse rotundamente a hablar con otros, encerrarse en el silencio, pánico al entrar a un edificio, al subirse a un ascensor. Esos miedos intensos deberían ser considerados señales de alerta para buscar ayuda, o la hipervigilancia constante, tener pesadillas con ese horror que vivieron o sentir un vacío y que nada vale la pena. Esas serían las alarmas para buscar ayuda profesional», advirtió.

«EL DUELO ES UNA FASE LARGA»

Pese a ello, Acosta recalcó que es normal que ese duelo siga por mucho tiempo. «Hay personas que todavía tienen miedo, están en sus casas y en una fase de duelo muy larga. El duelo aquí no va a durar seis meses o un año, va a durar mucho tiempo y los seres queridos no se olvidan así que siempre va a haber esa sensación de ‘los extraño mucho, la vida me cambió muchísimo’, así que lo primero es decirle a las personas que está bien sentirse como se sienten, que entendemos que se sienten rotos emocionalmente, pero que forma parte de un proceso y es completamente normal que hoy todavía se sientan sin fuerzas, desanimados, sin ganas de adornar la casa, ni de esperar la Navidad, eso está bien».

«Luego recordarles también que ya pasó lo terrible, que no tenemos que resolverlo todo en esta Navidad, ni mirar la montaña de problemas que tenemos al frente. Que busque su soporte en vecinos, amigos, parejas, qué familiares tiene cerca. Que no vea noticias que le puedan angustiar, que hay que tener pequeños momentos de tranquilidad donde uno pueda refugiarse en sí mismo, poner los pies firmes en el suelo, que está vivo y que hay personas a su alrededor que lo pueden ayudar y dar soporte», indicó.

«No están solos, no tienen por qué cargar con todo el peso en silencio. No tienen por qué sufrir solos. La Navidad no tiene porque ser una fecha ruidosa, puede ser ese espacio íntimo para sentarnos con otra persona, para escuchar una palabra de aliento, para seguir reconstituyéndonos o para acompañarnos desde el silencio y desde la calma», concluyó.