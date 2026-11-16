La polémica con el circuito FM Center: Martha Rodríguez Miranda denunció un «secuestro empresarial»

La periodista Martha Rodríguez Miranda denunció que tras la muerte de su hermano, Rodolfo Rodríguez Miranda, el circuito FM Center se encuentra en una condición de «secuestro empresarial».

«Nosotros en este momento tenemos un problema muy serio, porque a partir de la muerte de Rodo, que era el presidente, tenemos un secuestro empresarial pleno», denunció Rodríguez Miranda durante una entrevista con Luis Olavarrieta.

En este sentido, aseguró que los atropellos no han cesado. «Esta gente que está apoderada del circuito botó a los principales colaboradores que saben mucho de radio. Botó a los principales locutores que le daban una factura de 10 al circuito y los botaron. Tienen una parcialidad política absoluta».

«Ni mis hermanas, ni yo, tenemos acceso a nuestras oficinas, ni tenemos acceso a la situación financiera, pero, ¿Te suena conocido? A cuántas empresas no les está pasando en Venezuela y les ha pasado», continuó.

Rodríguez Miranda no ofreció detalles sobre quiénes estarían detrás de esta situación irregular. Sin embargo, expresó su confianza en que esta situación se pueda solucionar.

«La justicia tiene que llegar y en eso estamos», dijo.

Vale recordar que el circuito radial FM Center fue fundado en 1997 por Rodolfo Rodríguez García y posteriormente fue presidido por su familia, los Rodríguez Miranda.