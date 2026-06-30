Murió trabajador tras la explosión de un pozo petrolero en Apure: al menos 12 personas resultaron heridas

Al menos un trabajador murió y 12 personas resultaron heridas tras una explosión en el pozo petrolero número 002, ubicado en el sector La Victoria, municipio José Antonio Páez del estado Apure, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la entidad.

El trabajador, que perdió la vida por quemaduras sufridas durante la explosión del pozo petrolero, quedó identificado como Rohny Bolívar, según varios medios digitales venezolanos.

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Se precisó que el trabajador petrolero murió en el Aeropuerto de Saravena, en Colombia. Esto, mientras iba a ser trasladado hasta Bogotá, la capital del país vecino.

El siniestro, ocurrido cerca de las 6:00 p. m. del domingo, se originó presuntamente por la liberación imprevista de gases inflamables. Específicamente, en una infraestructura asignada a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Los afectados pertenecen a la empresa de servicios petroleros Colven, contratada para labores en el taladro del pozo siniestrado.

En el reporte se detalló que 12 trabajadores fueron evacuados con quemaduras de diversa consideración. Mientras que cinco operarios, con lesiones de mayor gravedad, fueron trasladados fuera del país para recibir atención médica especializada.

Estos cinco heridos llegaron hasta las orillas del río Arauca. Luego cruzaron la frontera fluvial con apoyo de embarcaciones locales y fueron ingresados de urgencia al Hospital San Lorenzo. Este está situado en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca (Colombia).

🇻🇪 ÚLTIMA HORA: Una explosión en un pozo de perforación de la estatal PDVSA en Apure, Venezuela, deja al menos cinco trabajadores heridos, informan medios locales. Equipos de emergencia se despliegan en la zona. pic.twitter.com/M8AG8KtpPO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 28, 2026



En el lado venezolano, se señaló que las autoridades activaron de inmediato un operativo de prevención en las zonas aledañas al pozo.

Desde el mismo domingo se ejecutó el desalojo preventivo de los habitantes del área adyacente, en el que participaron funcionarios de Gestión de Riesgos y efectivos militares del Destacamento Fluvial 353, con el fin de resguardar a la población ante el riesgo de nuevas emanaciones de gas.

«Desde la tarde del domingo, organismos de seguridad venezolanos ejecutaron un desalojo preventivo de los pobladores adyacentes al sector donde ocurrió el siniestro», afirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la entidad.