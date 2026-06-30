Saime restablecerá atención presencial en esta oficina de Caracas

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció este martes que restablecerá la atención presencial en una oficina de Caracas, luego del doble terremoto que azotó el país el pasado 24 de junio.

El organismo informó de esta decisión en sus redes sociales. Mediante un breve comunicado, precisó que la oficina Simón Bolívar (en Plaza Caracas) del Saime abrirá sus puertas a partir de este miércoles, 1 de julio.

«Prestará servicio de atención presencia, con horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde para la entrega de pasaportes habilitados que no hayan sido retirados y de nuevas citas de pasaporte habilitado», apuntó el Saime.

HORARIO DE ATENCIÓN

Las autoridades instaron a los usuarios a estar atentos a los horarios de atención al público. Por ejemplo, el horario de captación con entrega el mismo día será desde la apertura hasta las 11 de la mañana.

«Si su cita de pasaporte habilitado es entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, el documento impreso se entregará al día hábil siguiente», indicó. «Progresivamente, se irá retomando el horario habitual de nuestra oficina», acotó.

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#AHORA | @VenezuelaSaime informó que a partir de este miércoles 1 de julio, se retoma la atención presencial en la oficina Simón Bolívar ubicada en el centro de Caracas para la entrega de pasaportes habilitados (no retirados) y nuevas citas de pasaporte. Horario de atención:… pic.twitter.com/OfSOWSv62o — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 30, 2026



Al igual que otros organismos públicos, el Saime suspendió sus operaciones el pasado miércoles tras el doble terremoto. Se desconoce cuándo otras sedes del organismo volverán a abrir sus puertas.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que hasta este martes, se han contabilizado 1.943 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 10.571 heridos y 15.866 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.