Murió el tenista Andrés Krauter, hijo de la Miss Venezuela Mundo 1994 Irene Ferreira, tras terremotos en La Guaira

La Federación Venezolana de Tenis confirmó este jueves la muerte del tenista venezolano Andrés Krauter, hijo de la Miss Venezuela Mundo 1994, Irene Ferreira, producto de los terremotos del 24 de junio.

«​El tenis venezolano viste de luto. Con el corazón arrugado, despedimos a Andrés Krauter, un apasionado del deporte que nos deja una huella imborrable tanto dentro como fuera de las canchas», indicó el organismo.

«​Gracias, Andrés, por tu entrega incondicional en cada partido, por el sudor y la pasión en cada entrenamiento, y por demostrarnos siempre el verdadero espíritu deportivo. Sin duda alguna, se nos va un gran campeón, pero su legado y su eterna sonrisa se quedan con nosotros en cada arcilla y cada cemento que pisó», añadió.

A Andrés de 17 años lo vieron por última vez en el edificio Palafito del Mar, ubicado en Caraballeda, frente al antiguo Hotel Macuto Sheraton, antes de que la estructura colapsara por los terremotos.

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Aunque Andrés era conocido por las hazañas de su madre, su talento en el tenis lo hizo forjarse su propio camino. «El cielo te recibe con una raqueta en la mano, una cancha perfecta y un sinfín de partidos por jugar», indicó la Federación.

«​Desde la Federación Venezolana de Tenis, extendemos nuestras más sinceras y profundas condolencias a sus padres y a su hermana, Cinthia Krauter. Los acompañamos de corazón en este momento de inmenso dolor», concluyó.