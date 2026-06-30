Milagro en La Guaira: Así rescataron con vida a un niño tras seis días bajo los escombros

Un verdadero milagro ocurrió la madrugada de este 30 de junio en La Guaira. Un niño de tres años fue rescatado con vida tras seis días bajo los escombros.

El pequeño quedó identificado como Klieber Morán y se encontraba en el edificio Los Corales Garden 1.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó que las labores de extracción fueron realizadas por la misión de rescatistas de Jordania.

«El pequeño fue trasladado en ambulancia por el personal de la Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del estado Sucre para su atención médica correspondiente», comentó en sus redes junto al video.

De acuerdo con el último balance oficial, han sido atendidas un total de 75.238 familias que resultaron afectadas por los fuertes terremotos registrados en el país el pasado 24 de junio.

Asimismo, se contabilizan más de 3.300 rescatistas extranjeros, 45 delegaciones internacionales, 140 perros, 49 vehículos de apoyo y más de 700.000 toneladas de ayuda humanitaria.