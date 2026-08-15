El integrante de la delegación de la AN 2015, Juan Miguel Matheus, destacó el viernes que se han logrado «resultados concretos» tras la primera ronda de trabajo de la mesa de diálogo.

Durante una entrevista con el exvicepresidente de Colombia, Francisco Santos, resaltó tres elementos «claves» para comprender el proceso iniciado el 12 de agosto.

«Lo primero es la facilitación de los Estados Unidos. Lo segundo, es la misma situación de quienes han ejercido el poder durante estos años y quieren, por supuesto, solucionar los problemas en que ellos están involucrados. Pero lo tercero, lo más definitivo como punto de partida, es que por primera vez se tienen unos resultados concretos luego del primer ciclo de trabajo en una negociación», afirmó.

Matheus hizo énfasis en que, después del primer ciclo de trabajo, obtuvieron la posibilidad de «transformar profundamente el sistema de justicia», de manera que se tenga «un TSJ que sea para los derechos de los venezolanos, que sea para la integridad electoral y que pueda ir a hacer que se respete el voto de cada ciudadano en este país».

«No podíamos sino comenzar a partir de la justicia. Y logramos hacer una transformación en la aproximación a los términos de negociación, de manera que, muy importante, vamos a poder designar a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no solo los de la Sala Electoral, sino también los de la Sala Constitucional, que tanto daño ha hecho al Estado de Derecho y a la institucionalidad en nuestro país», agregó el miembro de la AN 2015, al tiempo que adelantó que también se renovarán las otras cuatro salas.

DESCARTA REPARTO DE «CUOTA» DE PODER

Según el opositor, lo que quieren imprimir a lo largo del proceso es que no haya «lógica de cuotas, que no haya lógica de repartición, sino de aseguramiento del mejor talento para Venezuela».

«Por eso, y sobre esto vamos a llamar la atención, la clave de este proceso es el lograr crear los mecanismos en esos estados para que los mejores hombres y mujeres que cumplan con los requisitos constitucionales formen parte de una lista de donde van a emanar los próximos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y sus suplentes», puntualizó.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EL ORO

En otros aspectos, Matheus no pasó por alto el hecho de que quedan otros puntos pendientes que tienen que ver con las garantías para la participación política.

«Nosotros iremos trabajando por ciclos en la negociación y lo importante es mantener la paciencia, la cual debemos asumir después de tantos años de procurar este momento. Habrá resultados concretos, como en toda negociación, y hay que tener un poco de comprensión», comentó.

En cuanto al manejo del oro venezolano como punto de la negociación, recordó que fue la AN 2015 la que protegió los activos de la República en el extranjero.

«Fuimos nosotros quienes creamos los mecanismos institucionales para salvar esos activos que incluyen el oro de Inglaterra y logramos preservarlo y acrecentarlo. Y cuando se abre un momento especial para la democratización de Venezuela, teniendo en cuenta la tragedia del terremoto, podemos decir que cuidamos el oro y que ahora vamos a lograr que ese oro se invierta con trazabilidad, de manera controlada, sujeto al proceso de democratización y a la luz del día», concluyó.