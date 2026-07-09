«Mi perro me mantuvo con vida»: La sorprendente historia de un joven que sobrevivió bajo los escombros en La Guaira

En medio de toda la tragedia dejada por los terremotos del pasado 24 de junio, en las últimas horas se ha vuelto viral la historia de un joven de 14 años, que sobrevivió gracias a la fuerza que le dio su perro, quien se encontraba a su lado bajo los escombros.

Los hechos ocurrieron específicamente en el bloque 3 de la urbanización Páez, en Catia La Mar, estado La Guaira. En el video, grabado por el joven poco después del derrumbe, se puede ver que el adolescente quedó atrapado junto a su perro en un pequeño espacio entre los restos del edificio.

Ambos tuvieron que esperar allí durante 12 largos días hasta que los rescatistas lograron sacarlos, tanto a él como a su perro, contra todo pronóstico. Sin embargo, cuando volvieron a ver la luz del día, una de las cosas más relevantes fue el testimonio del joven.

🚨 Una persona rescatada bajo los escombros del bloque 3 de la #UrbanizaciónPáez en #CatiaLaMar, #LaGuaira, logró grabar un vídeo y contó que su perro fue quién lo mantuvo con vida, lo lamia al verlo desmayarse. Amor a los perros.#chamosenresistencia pic.twitter.com/SlzmzzyBoj — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 8, 2026

«Mi perro fue quien me mantuvo con vida, me lamía al verme desmayar», comentó.

Asimismo, relató que durante el encierro tenía dificultades para respirar y hubo momentos en los que perdió el conocimiento debido al agotamiento y la desesperación.